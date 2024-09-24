У морському льоду Антарктиди утворилася гігантська діра розміром із місто: тепер ми знаємо чому

Вісім років тому дослідники виявили гігантську вирву в антарктичному льоду, що стала найбільшою за останні 40 років.

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Величезний крижаний континент Землі десятиліттями привертає увагу вчених: по-перше, крижані щити Антарктиди захищають планету від закипання, по-друге, дослідники раз у раз знаходять тут щось цікаве — гігантські айсберги, що обертаються, або"пальці смерті", що ховаються під кригою, пише IFLScience.

У 2016 році вчених спантеличила гігантська діра, що виникла в кризі моря Ведделла — вирва утворилася несподівано і збила з пантелику вчених. Зазначимо, що області відкритої води досить часто з'являються в морському льоду — це явище називається ополонка. Однак ополонка Мод-Райз 2016 року стала найбільшою за останні 40 років, учені порівнювали її розміри зі Швейцарією.

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Спочатку метеорологи припустили, що утворення дірки в морському льоду пов'язане з поєднанням незвичайних умов океану та епічного шторму. У своєму дослідженні вчені навіть залучили морських слонів для збору даних — на голови тварин встановили химерні капелюхи та обладнання, що допомогло команді зібрати дані.

Однак тепер учені вважають, що неймовірні розміри ополонки 2016 року зумовлені більшою кількістю чинників, ніж вважалося раніше. Спостереження показують, що це п'ятий раз за всю історію спостережень, коли настільки велика ополонка була помічена на одному й тому самому місці, проте нічого подібного не було помічено в інших місцях. Вчені все ще не розуміли чому.

Дані показують, що пізніші ополонки виникали поблизу піку протяжності морського льоду наприкінці зими або на початку весни — тобто це не було першим випадком відлиги, що настала тут трохи раніше.

За словами співавтора нового дослідження, професора Фаб'єна Роке з Гетеборзького університету, частина розгадки криється у великій круговій течії, відомій як колообіг Ведделла, — вона була надзвичайно сильною в період з 2015 по 2018 роки. Учені вважають, що течія принесла на поверхню глибокий шар теплої солоної води.

Кругова течія пояснює утворення ополонки, але танення морського льоду призводить до опріснення води, що мало б зупинити перемішування. Простими словами, для збереження ополонки необхідний ще один процес — дірка в морському льоду мала б отримувати звідкись приплив солі.

Тут вченим стали в пригоді дані, отримані від тюленів — вони вказують на те, що сіль підіймалася турбулентними вихорами, коли течія проходила через височину Мод, підводний хребет, від якого ополонка отримала свою назву.

Цікаво, що ополонка зовсім не утворилася безпосередньо над вершиною височини, а була зосереджена на її північній частині. Команда пов'язує це з перенесенням Екмана, коли вода рухається під прямим кутом до напрямку вітру, а не тече перед ним. За словами співавтора дослідження, професора Альберто Навейра Гарабато з Університету Саутгемптона, саме це відкриття стало частиною пазла, якої бракує.

Команда зазначає, що зміна земного клімату, можливо, і не була причиною утворення рекордно величезної ополонки, але це зовсім не означає, що дві ці події зовсім не пов'язані. Лід є ізолятором, що блокує передачу енергії між океаном і атмосферою, а тому два ці процеси є нероздільними.

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