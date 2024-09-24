"Пушка с лазерами" спасет Землю от конца света: найден способ защитить планету

Сегодня нет острой необходимости в таком устройстве против конца света, но ученые считают, что человечеству стоит подготовить "план Б" уже сейчас.

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Ранее ученые выяснили, что огромный астероид Апофис все еще может столкнуться с Землей. И пусть шансы такого исхода крайне невелики, исследователи отчаянно разрабатывают "план Б" для планеты, который позволит защитить Землю от конца света в будущем, пишет Science Alert.

Международная группа исследователей провела лабораторный эксперимент, подтверждающий, что рентгеновские лучи, испускаемые атомным взрывом подходящего размера, способны отклонять астероиды шириной около 3-5 километров, несущиеся на Земля, от своего курса.

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Исследователи признают, что сегодня нет острой необходимости в подобном устройстве, однако последствия столкновения с опасным астероидом могут быть катастрофичными, а потому жизненно важно, по мнению ученых, разработать план по спасению человечества уже сейчас.

Недавно ученые NASA продемонстрировали, что удар тяжелого зонда с достаточной силой по относительно небольшой куче камней, действительно может помочь избежать катастрофичного столкновения. Имея диаметр чуть менее 800 метров и состоя из рыхлого гравия и валунов, меньший член двойной системы Диморфос и Дидимос сместился достаточно далеко по своей орбите, чтобы астрофизики были уверены — направленное столкновение может быть использовано для подталкивания объектов схожего размера на менее опасные траектории.

Результаты эксперимента оказались весьма многообещающими, но ученые признают, потребуется значительно больше данных, прежде чем человечество сможет бросать куски металла в любой астероид в надежде, что это изменит его траекторию и предотвратит катастрофу. Как минимум, более твердый и крупный камень может стать началом конца для Земли.

К счастью, в новом исследовании ученые обнаружили еще один способ защитить планету от катастрофы: использовать термоядерный двигатель или сфокусированный лазер для создания эффекта ракеты путем абляции поверхности стероида.

По словам ведущего автора нового исследования, физика из Sandia National Laboratories в США Натана Мура, одним из наиболее реальных подходов является нагревание небольшого участка поверхности астероида с помощью интенсивного свечения излучения. Предполагается, что это поможет создать эффект ракеты, испаряя минералы с такой силой, что выходящие газы смогут толкнуть массу достаточно, чтобы изменить ее траекторию. Это должно сработать, как считают ученые, по крайней мере, в теории.

Основные принципы, лежащие в основе испарения горных пород с помощью электромагнитного излучения, могут быть проверены и точно настроены для различных материалов и минеральных структур на самой Земле.

В своем эксперименте команда использовала высокочастотный генератор электромагнитных волн Z Pulsed Power Facility, чтобы выжать 1,5 мегаджоуля рентгеновских лучей из резервуара с аргоном. Результаты показывают, что этот "пузырь" излучения уничтожил тонкий кусок металлической фольги, удерживающий наверху крупинку плавленого кварца. При этом образец остался висеть в свободном падении достаточно долго, чтобы напоминать миниатюрный астероид, дрейфующий в открытом космосе.

Спустя долю секунды рентгеновский импульс пронесся над целью, срывая микрометры с ее поверхности и генерируя ударные волны. Команда отмечает, что результаты их эксперимента предоставили важные данные. Ученые утверждают, результирующая передача импульса подразумевает, что астероиды размером до 5 километров в поперечнике могут быть правдоподобно перемещены с помощью этого подхода.

По словам Мура, астероиды не состоят из одного лишь плавленого кремния, а часто включают и смесь летучих веществ, сложенных различными способами. Однако команда считает, что используя этот новый подход физики теперь смогут проверить каждый потенциальный сценарий без необходимости проведения дорогостоящих миссий, требующих годы для получения результатов анализа.

Ранее Фокус писал о том, что мимо Земли на скорости 32 тыс. км пронесся снеговик: его засекли радары.