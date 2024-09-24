"Гармата з лазерами" врятує Землю від кінця світу: знайдено спосіб захистити планету

Сьогодні немає гострої потреби в такому пристрої проти кінця світу, але вчені вважають, що людству варто підготувати "план Б" уже зараз.

Related video

Раніше вчені з'ясували, що величезний астероїд Апофіс все ще може зіткнутися із Землею. І нехай шанси такого результату вкрай невеликі, дослідники відчайдушно розробляють "план Б" для планети, який дозволить захистити Землю від кінця світу в майбутньому, пише Science Alert.

Міжнародна група дослідників провела лабораторний експеримент, який підтверджує, що рентгенівські промені, які випускає атомний вибух відповідного розміру, здатні відхиляти астероїди завширшки приблизно 3-5 кілометрів, що мчать на Землю, від свого курсу.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники визнають, що сьогодні немає нагальної потреби в такому пристрої, проте наслідки зіткнення з небезпечним астероїдом можуть бути катастрофічними, а тому життєво важливо, на думку вчених, розробити план із порятунку людства вже зараз.

Нещодавно вчені NASA продемонстрували, що удар важкого зонда з достатньою силою по відносно невеликій купі каміння, дійсно може допомогти уникнути катастрофічного зіткнення. Маючи діаметр трохи менше ніж 800 метрів і складаючись з пухкого гравію і валунів, менший член подвійної системи Діморфос і Дідімос змістився досить далеко по своїй орбіті, щоб астрофізики були впевнені — спрямоване зіткнення може бути використано для підштовхування об'єктів схожого розміру на менш небезпечні траєкторії.

Результати експерименту виявилися вельми перспективними, але вчені визнають, що знадобиться значно більше даних, перш ніж людство зможе кидати шматки металу в будь-який астероїд, сподіваючись, що це змінить його траєкторію і запобіжить катастрофі. Як мінімум, більш твердий і великий камінь може стати початком кінця для Землі.

На щастя, у новому дослідженні вчені виявили ще один спосіб захистити планету від катастрофи: використати термоядерний двигун або сфокусований лазер для створення ефекту ракети шляхом абляції поверхні стероїду.

За словами провідного автора нового дослідження, фізика з Sandia National Laboratories у США Натана Мура, одним із найбільш реальних підходів є нагрівання невеликої ділянки поверхні астероїда за допомогою інтенсивного світіння випромінювання. Передбачається, що це допоможе створити ефект ракети, випаровуючи мінерали з такою силою, що гази, які виходять, зможуть штовхнути масу достатньо, щоб змінити її траєкторію. Це має спрацювати, як вважають учені, принаймні в теорії.

Основні принципи, що лежать в основі випаровування гірських порід за допомогою електромагнітного випромінювання, можуть бути перевірені й точно налаштовані для різних матеріалів і мінеральних структур на самій Землі.

У своєму експерименті команда використовувала високочастотний генератор електромагнітних хвиль Z Pulsed Power Facility, щоб вичавити 1,5 мегаджоуля рентгенівських променів із резервуара з аргоном. Результати показують, що ця "бульбашка" випромінювання знищила тонкий шматок металевої фольги, що утримує нагорі крупинку плавленого кварцу. При цьому зразок залишився висіти у вільному падінні досить довго, щоб нагадувати мініатюрний астероїд, що дрейфує у відкритому космосі.

Через частку секунди рентгенівський імпульс пронісся над ціллю, зриваючи мікрометри з її поверхні та генеруючи ударні хвилі. Команда зазначає, що результати їхнього експерименту надали важливі дані. Вчені стверджують, вислідна передача імпульсу передбачає, що астероїди розміром до 5 кілометрів у поперечнику можуть бути правдоподібно переміщені за допомогою цього підходу.

За словами Мура, астероїди не складаються з одного лише плавленого кремнію, а часто включають і суміш летких речовин, складених різними способами. Однак команда вважає, що, використовуючи цей новий підхід, фізики тепер зможуть перевірити кожен потенційний сценарій без необхідності проведення дорогих місій, які потребують роки для отримання результатів аналізу.

Раніше Фокус писав про те, що повз Землю на швидкості 32 тис. км пронісся сніговик: його засікли радари.