Крылатая рыба использует странные ноги, похожие на языки, чтобы находить добычу: как это работает

Новое исследование раскрывает секрет крылатых рыб, использующих длинные отростки, чтобы пробивать морское дно в поисках пищи.

Related video

Океан покрывает больше половины поверхности нашей планеты и является домом для самых странных существ в мире. Например, ранее ученые наблюдали за глубоководным кальмаром, использующим свои длинные щупальца для кормления, а теперь, похоже, им удалось раскрыть механизм, с помощью которого крылатая рыба использует свои "ноги" для поиска пищи на морском дне, пишет IFLScience.

Открытие было сделано совершенно случайно: команда из Морской биологической лаборатории отправилась на поиски кальмаров, но неожиданно натолкнулся на крылатую рыбу, которая пробивает дно своими ногами в поисках пищи.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам соавтора исследования, профессора кафедры молекулярной и клеточной биологии Гарвардского университета Николаса Беллоно, в ходе экспедиции они заметили морских малиновок или "ходячих" рыб с ногами и наблюдали, как другие рыбы следуют за ними, потому что они хорошо чувствуют и обнаруживают зарытую на морском дне добычу.

В результате они с командой решили привезти несколько морских малиновок вместе с кальмарами и понаблюдать за ними. Ученые провели ряд тестов и обнаружили, что рыбы отлично справились с поиском зарытой на морском дне добычи. Более того, они также смогли обнаружить измельченный и отфильтрованный экстракт мидий и отдельные аминокислоты.

Далее ученые изучили шесть придатков рыб, похожих на ноги, и обнаружили, что они покрыты сенсорными сосочками, как и человеческие языки. Эти сосочки густо иннервированы и чувствительны к прикосновениям и вкусу, что позволяет им искать пищу на морском дне.

Ученые полагают, что с помощью этих сосочком морские малиновки могут ощущать вкус, что вносит их в группу живых организмов, использующих сенсорные придатки, чтобы копать и пробовать пищу, спрятанную на морском дне.

У других морских малиновок также есть эти похожие на ноги структуры, но они, похоже, не копают, а придатки не покрыты сосочками. Поэтому авторы пришли к выводу, что эти специализированные сосочки морских малиновок представляют собой новый сенсорный орган, позволяющий им расширить свою нишу на морском дне.

По словам Беллоно, этот удивительный вид рыб отрастил ноги, используя те же гены, которые способствуют развитию наших конечностей, а после этого переформатировал их для поиска пищи, используя те же гены, используемые нашими языками для пробы пищи.

По словам соавтора исследования, доктора Дэвида Кингсли из Стэнфордского университета, ученые прошли сложный путь от наблюдения до анализа, прежде чем смогли раскрыть механизм, используемый рыбами для поиска пищи на морском дне.

Ранее Фокус писал о том, что в океане скрываются рыбы на ходулях, угри-призраки и нетопырь, ждущий любви.