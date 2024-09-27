Крилата риба використовує дивні ноги, схожі на язики, щоб знаходити здобич: як це працює

Нове дослідження розкриває секрет крилатих риб, які використовують довгі відростки, щоб пробивати морське дно в пошуках їжі.

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Океан покриває більш ніж половини поверхні нашої планети і є домівкою для найдивніших істот у світі. Наприклад, раніше вчені спостерігали за глибоководним кальмаром, який використовує свої довгі щупальця для годування, а тепер, схоже, їм вдалося розкрити механізм, за допомогою якого крилата риба використовує свої "ноги" для пошуку їжі на морському дні, пише IFLScience.

Відкриття було зроблено абсолютно випадково: команда з Морської біологічної лабораторії вирушила на пошуки кальмарів, але несподівано натрапила на крилату рибу, яка пробиває дно своїми ногами в пошуках їжі.

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За словами співавтора дослідження, професора кафедри молекулярної та клітинної біології Гарвардського університету Ніколаса Беллоно, під час експедиції вони помітили морських малинівок або "ходячих" риб із ногами та спостерігали, як інші риби слідують за ними, бо вони добре відчувають і виявляють зариту на морському дні здобич.

У результаті вони з командою вирішили привезти кілька морських малинівок разом із кальмарами й поспостерігати за ними. Вчені провели низку тестів і виявили, що риби відмінно впоралися з пошуком заритої на морському дні здобичі. Ба більше, вони також змогли виявити подрібнений і відфільтрований екстракт мідій і окремі амінокислоти.

Далі вчені вивчили шість придатків риб, схожих на ноги, і виявили, що вони вкриті сенсорними рецепторами, як і людські язики. Ці рецептори густо іннервовані та чутливі до дотиків і смаку, що дає їм змогу шукати їжу на морському дні.

Вчені вважають, що за допомогою цих рецепторів морські малинівки можуть відчувати смак, що зараховує їх до групи живих організмів, які використовують сенсорні придатки, щоб копати та пробувати їжу, заховану на морському дні.

В інших морських малинівок також є ці схожі на ноги структури, але вони, схоже, не копають, а придатки не вкриті рецепторами. Тому автори дійшли висновку, що ці спеціалізовані рецептори морських малинівок є новим сенсорним органом, який дає їм змогу розширити свою нішу на морському дні.

За словами Беллоно, цей дивовижний вид риб відростив ноги, використовуючи ті самі гени, які сприяють розвитку наших кінцівок, а після цього переформатував їх для пошуку їжі, використовуючи ті самі гени, які використовуються нашими мовами для проби їжі.

За словами співавтора дослідження, доктора Девіда Кінгслі зі Стенфордського університету, вчені пройшли складний шлях від спостереження до аналізу, перш ніж змогли розкрити механізм, який використовують риби для пошуку їжі на морському дні.

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