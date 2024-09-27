Мрачное будущее. Назван вид, слишком медлительный, чтобы спастись от закипания Земли

Исследователи предсказывают печальное будущее для ленивцев Центральной и Южной Америки — просто не успеют сбежать от изменения климата.

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Климатический кризис, нависший над планетой, больше не кажется чем-то эфемерным. Он уже здесь, в результате чего на планету обрушились невероятные волны жары, засухи и лесных пожаров, а природные явления, такие как штормы и наводнения, стали более экстремальными. Увы, люди — не единственные живые существа, страдающие от этого, пишет SciTechDaily.

Новое исследование показывает, что низкий уровень метаболизма ленивцев и их неспособность справляться с повышением температуры могут привести к тому, что вид полностью исчезнет с лица Земли уже к концу столетия. Этот прогноз особенно актуален для животных, живущих на больших высотах, которые не могут легко мигрировать в более прохладные районы или увеличить потребление медленной пищи для удовлетворения своих энергетических потребностей. В результате ученые призывают к срочным мерам, которые позволят сохранить уязвимые популяции.

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Ленивцы — животные из Центральной и Южной Америки, которые известны своей медлительностью. Теперь ученые считают, что они могут столкнуться с экзистенциальными угрозами из-за изменения климата.

В новом исследовании команда изучила метаболическую реакцию ленивцев на повышение температуры и обнаружила, что энергетические ограничения животных могут сделать их выживание невозможным уже к 2100 году. Прогнозы особенно печальны для животных, обитающих на больших высотах.

В ходе исследования ученые изучали, как двупалые ленивцы (Choloepus hoffmanni), живущие как в высокогорных, так и в равнинных регионах, реагируют на изменение температуры окружающей среды. Команда использовала косвенную калориметрию, что позволило измерить потребление кислорода и температуру тела животных в условиях, имитирующих прогнозируемые изменения климата. Выводы указывают на тревожное будущее для ленивцев.

По словам ведущего автора исследования, доктора Ребекки Клифф, ленивцы, увы, изначально ограничены своим медленным метаболизмом и уникальной неспособностью регулировать температуру тела, в отличие от других млекопитающих.

Наиболее тревожным выводом данной работы является судьба высокогорных ленивцев. Из-за их ограниченной способности мигрировать в более прохладные регионы и ограниченной метаболической гибкости эти популяции могут столкнуться с вымиранием, если температура продолжит расти.

В то же время выводы ученых указывают на то, что равнинные ленивцы, вероятно, смогут справиться с изменениями климата, сместив свои ареалы на более высокие высоты. Увы, высокогорные ленивцы географически ограничены, а потому могут попросту не иметь такой возможности.

Предполагается, что эта биологическая негибкость в сочетании с возросшими метаболическими потребностями в более теплом климате подтолкнет популяции к вымиранию. Авторы исследования отмечают, что полученные ими результаты указывают на необходимость незамедлительного принятия мер, чтобы спасти ленивцев от вымирания из-за изменения климата, вызванного деятельностью человека.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали редкие кадры противостояния дикой кошки и ленивца.