Похмуре майбутнє. Названо вид, занадто повільний, щоб врятуватися від закипання Землі

Дослідники пророкують сумне майбутнє для лінивців Центральної та Південної Америки — просто не встигнуть втекти від зміни клімату.

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Кліматична криза, що нависла над планетою, більше не здається чимось ефемерним. Вона вже тут, унаслідок чого на планету набігли неймовірні хвилі спеки, посухи та лісових пожеж, а природні явища, такі як шторми та повені, стали більш екстремальними. На жаль, люди — не єдині живі істоти, які страждають від цього, пише SciTechDaily.

Нове дослідження показує, що низький рівень метаболізму лінивців і їхня нездатність справлятися з підвищенням температури можуть призвести до того, що вид повністю зникне з лиця Землі вже до кінця століття. Цей прогноз особливо актуальний для тварин, що живуть на великих висотах, які не можуть легко мігрувати в більш прохолодні райони або збільшити споживання повільної їжі для задоволення своїх енергетичних потреб. У результаті вчені закликають до термінових заходів, які дадуть змогу зберегти вразливі популяції.

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Лінивці — тварини з Центральної та Південної Америки, які відомі своєю повільністю. Тепер учені вважають, що вони можуть зіткнутися з екзистенційними загрозами через зміну клімату.

У новому дослідженні команда вивчила метаболічну реакцію лінивців на підвищення температури й виявила, що енергетичні обмеження тварин можуть зробити їхнє виживання неможливим вже до 2100 року. Прогнози особливо сумні для тварин, що мешкають на великих висотах.

Під час дослідження вчені вивчали, як двопалі лінивці (Choloepus hoffmanni), що живуть як у високогірних, так і в рівнинних регіонах, реагують на зміну температури навколишнього середовища. Команда використовувала непряму калориметрію, що дало змогу виміряти споживання кисню і температуру тіла тварин в умовах, що імітують прогнозовані зміни клімату. Висновки вказують на тривожне майбутнє для лінивців.

За словами провідного автора дослідження, доктора Ребеки Кліфф, лінивці, на жаль, від початку обмежені своїм повільним метаболізмом і унікальною нездатністю регулювати температуру тіла, на відміну від інших ссавців.

Найбільш тривожним висновком цієї роботи є доля високогірних лінивців. Через їхню обмежену здатність мігрувати в більш прохолодні регіони та обмежену метаболічну гнучкість ці популяції можуть зіткнутися з вимиранням, якщо температура і далі зростатиме.

Водночас висновки вчених вказують на те, що рівнинні лінивці, ймовірно, зможуть впоратися зі змінами клімату, змістивши свої ареали на вищі висоти. На жаль, високогірні лінивці географічно обмежені, а тому можуть просто не мати такої можливості.

Передбачається, що ця біологічна негнучкість у поєднанні зі збільшеними метаболічними потребами в теплішому кліматі підштовхне популяції до вимирання. Автори дослідження зазначають, що отримані ними результати вказують на необхідність негайного вжиття заходів, щоб врятувати лінивців від вимирання через зміну клімату, спричинену діяльністю людини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали рідкісні кадри протистояння дикої кішки та лінивця.