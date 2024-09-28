Как избежать паучьих яиц в бананах: все гораздо проще, чем может показаться

Считается, что пауки откладывают свои яйца в цветках банановых растений, которые могут впоследствии попасть в плод, пока он растет. Однако ученые уверяют, что причин для волнения нет.

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Род Кроуфорд, эксперт по паукообразным из Музея Берка в Сиэтле, решил развенчать заблуждение и мифы о паучьих яйцах в бананах. Он четко заявляет: "У паучьих яиц просто нет шансов попасть в банан", пишет IFLScience.

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Эта городская легенда является относительно новой, поскольку Кроуфорд отмечает, что упоминания о ней появились только в 2002 году. Некоторые люди вспоминают, что слышали версии еще в 1960-х или 1970-х годах, но миф, похоже, приобрел популярность недавно.

Хотя идея о паучьих яйцах внутри бананов абсолютно безосновательна, известно о редких случаях, когда пауков находили на бананах или других фруктах во время транспортировки. Например, бразильских блуждающих пауков иногда обнаруживали в банановых ящиках. Однако такие случаи нечастые, и важно помнить, что не все крупные пауки — вредные.

Однако, страх, кажется, происходит от представления о том, что яйца пауков могут прятаться внутри банана, а увидеть их можно, только раскусив его. Некоторые даже предполагают, что именно поэтому обезьяны открывают бананы снизу. Хотя известно, что животные чистят бананы с конца с черной кожурой, такое поведение не имеет ничего общего с избеганием пауков — это просто их способ наслаждаться фруктами.

Миф предполагает, что пауки откладывают свои яйца в цветках банановых растений, которые каким-то образом попадают в плод, пока он растет. Однако эта теория не выдерживает критики: по словам Кроуфорда, цветки бананов — это узкие трубки, а у потребительских сортов плод развивается без оплодотворения, что делает невозможным выживание любых яиц внутри банана. Даже если бы это было правдой, Кроуфорд уверяет, что потребление яиц пауков не нанесет вреда.

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Итак, страх найти паучьи яйца в бананах — это лишь очередной безосновательный миф. Поэтому не стоит волноваться, когда в следующий раз вы будете наслаждаться этим популярным фруктом.

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