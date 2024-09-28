Как избежать паучьих яиц в бананах: все гораздо проще, чем может показаться
Считается, что пауки откладывают свои яйца в цветках банановых растений, которые могут впоследствии попасть в плод, пока он растет. Однако ученые уверяют, что причин для волнения нет.
Род Кроуфорд, эксперт по паукообразным из Музея Берка в Сиэтле, решил развенчать заблуждение и мифы о паучьих яйцах в бананах. Он четко заявляет: "У паучьих яиц просто нет шансов попасть в банан", пишет IFLScience.
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Эта городская легенда является относительно новой, поскольку Кроуфорд отмечает, что упоминания о ней появились только в 2002 году. Некоторые люди вспоминают, что слышали версии еще в 1960-х или 1970-х годах, но миф, похоже, приобрел популярность недавно.
Хотя идея о паучьих яйцах внутри бананов абсолютно безосновательна, известно о редких случаях, когда пауков находили на бананах или других фруктах во время транспортировки. Например, бразильских блуждающих пауков иногда обнаруживали в банановых ящиках. Однако такие случаи нечастые, и важно помнить, что не все крупные пауки — вредные.
Однако, страх, кажется, происходит от представления о том, что яйца пауков могут прятаться внутри банана, а увидеть их можно, только раскусив его. Некоторые даже предполагают, что именно поэтому обезьяны открывают бананы снизу. Хотя известно, что животные чистят бананы с конца с черной кожурой, такое поведение не имеет ничего общего с избеганием пауков — это просто их способ наслаждаться фруктами.
Миф предполагает, что пауки откладывают свои яйца в цветках банановых растений, которые каким-то образом попадают в плод, пока он растет. Однако эта теория не выдерживает критики: по словам Кроуфорда, цветки бананов — это узкие трубки, а у потребительских сортов плод развивается без оплодотворения, что делает невозможным выживание любых яиц внутри банана. Даже если бы это было правдой, Кроуфорд уверяет, что потребление яиц пауков не нанесет вреда.Важно
Итак, страх найти паучьи яйца в бананах — это лишь очередной безосновательный миф. Поэтому не стоит волноваться, когда в следующий раз вы будете наслаждаться этим популярным фруктом.
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