Як уникнути павучих яєць в бананах: усе набагато простіше, ніж може здатись

Вважається, що павуки відкладають свої яйця у квітках бананових рослин, які можуть згодом потрапити у плід, поки він росте. Проте вчені запевняють, що причин для хвилювання немає.

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Род Кроуфорд, експерт з павукоподібних з Музею Берка в Сіетлі, вирішив розвінчати хибну думку та міфи про павучі яйця в бананах. Він чітко заявляє: "У павучих яєць просто немає шансів потрапити в банан", пише IFLScience.

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Ця міська легенда є відносно новою, оскільки Кроуфорд зазначає, що згадки про неї з'явилися лише у 2002 році. Деякі люди пригадують, що чули версії ще в 1960-х або 1970-х роках, але міф, схоже, набув популярності нещодавно.

Хоча ідея про павучі яйця всередині бананів абсолютно безпідставна, відомо про рідкісні випадки, коли павуків знаходили на бананах або інших фруктах під час транспортування. Наприклад, бразильських блукаючих павуків іноді виявляли в бананових ящиках. Однак такі випадки нечасті, і важливо пам'ятати, що не всі великі павуки — шкідливі.

Однак, страх, здається, походить від уявлення про те, що яйця павуків можуть ховатися всередині банана, а побачити їх можна, лише розкусивши його. Дехто навіть припускає, що саме тому мавпи відкривають банани знизу. Хоча відомо, що тварини чистять банани з кінця з чорною шкіркою, така поведінка не має нічого спільного з уникненням павуків — це просто їхній спосіб насолоджуватися фруктами.

Міф припускає, що павуки відкладають свої яйця у квітках бананових рослин, які у якийсь спосіб потрапляють у плід, поки він росте. Однак ця теорія не витримує критики: за словами Кроуфорда, квітки бананів — це вузькі трубки, а у споживчих сортів плід розвивається без запліднення, що унеможливлює виживання будь-яких яєць всередині банана. Навіть якби це було правдою, Кроуфорд запевняє, що споживання яєць павуків не завдасть шкоди.

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Отже, страх знайти павучі яйця в бананах — це лише черговий безпідставний міф. Тому не варто хвилюватися, коли наступного разу ви будете насолоджуватися цим популярним фруктом.

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