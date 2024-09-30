Отклонение или норма: почему украинцы наблюдали в небе белое "пустынное" Солнце

Оказывается, Солнце вовсе не желтого цвета, а на оттенки звезды влияет много факторов — в том числе частицы пыли и облаков.

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В понедельник, 30 сентября, украинцы в разных уголках страны могли увидеть в небе необычное белое Солнце. Фокус разбирался, с чем связано это необычное явление и почему мы могли его наблюдать.

Настоящий цвет Солнца, или, как его еще называют, "желтого карлика" или "звезды G2 V" — не желтый. Восприятие цвета Солнца связано с пониманием электромагнитного спектра и различных длин волн, пишет Space.com,

То, какой мы видим эту звезду, зависит от угла преломления цвета через земную атмосферу. На это влияет время суток — поэтому мы воспринимаем Солнце во время восхода или заката оранжевым или ярко-красным, а днем — желтым.

Также на цвет лучей света влияют частицы пыли или облаков. Дымка в небе меняет характер типичного рассеивания света. Именно поэтому мы можем видеть Солнце разного цвета — от молочно-белого до желтого.

Кстати, желтый оттенок звезда может приобретать и из-за загрязнения в атмосфере. Оно усиливает эффект рассеивания, поэтому в городе Солнце будет казаться желтым или же, наоборот, цвет звезды приобретет тусклые оттенки красного и желтого цвета.

Белое солнце Фото: соцсеть Х

Белое солнце Фото: соцсеть Х

Белое солнце

Белое солнце Фото: соцсеть Х

Ранее Фокус писал, что может произойти с Землей и Солнечной системой в случае, если Солнце проглотит черная дыра. Оказывается, человечество узнало бы об этом только через 8 минут — именно столько времени нужно, чтобы свет смог достичь Земли.

Кстати, ученые узнали, что ждет Землю после эволюции Солнца. Они говорят о возможности поглощения Солнцем нескольких планет, в том числе и Земли.