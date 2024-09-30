Відхилення чи норма: чому українці спостерігали в небі біле Сонце

Виявляється, Сонце зовсім не жовтого кольору, а на відтінки зірки впливає багато факторів — в тому числі й частинки пилу та хмар.

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В понеділок, 30 вересня, українці в різних куточках країни могли побачити в небі незвичне біле Сонце. Фокус розбирався, з чим пов'язане це незвичне явище та чому ми могли його спостерігати.

Справжній колір сонця, або як його ще називають "жовтий карлик" чи "зірка G2 V" — не жовтий. Розуміння кольору Сонця пов'язане з розумінням електромагнітного спектра та різних довжин хвиль, пише Space.com,

Те, яким ми бачимо цю зірку, залежить від кута заломлення кольору через земну атмосферу. На це впливає час доби — саме тому ми бачимо Сонце під час сходу або заходу помаранчевим або яскраво-червоним, а вдень — жовтим.

Також на колір променів світла впливають частинки пилу чи хмар. Димка в небі змінює характер типового розсіювання світла. Саме тому ми можемо бачити Сонце різного кольору — від молочно-білого до жовтого.

До речі, жовтий відтінок зірка може отримувати й через забруднення в атмосфері. Воно посилює ефект розсіювання, тому в місті Сонце буде здаватись жовтим або ж навпаки, призведе до того, що колір зірки буде тьмяних відтінків червоного та жовтого кольору.

Біле сонце Фото: соцмережа Х

Біле сонце Фото: соцмережа Х

Біле сонце

Біле сонце Фото: соцмережа Х

Раніше Фокус писав, що може статись із Землею та Сонячною системою у випадку, якщо Сонце проковтне чорна діра. Виявляється, людство дізналось би про це тільки за 8 хвилин — саме стільки часу потрібно, щоб світло змогло досягти Землі.

До речі, вчені дізнались, що чекає Землю після еволюції Сонця. Вони говорять про можливість поглинення Сонцем декількох планет, в тому числі й Землі.