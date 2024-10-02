Потопили после Второй мировой войны: у побережья Калифорнии нашли "Корабль-призрак Тихого океана"

USS Stewart стал единственным американским эсминцем, захваченным японцами во время войны.

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Команда подводных исследователей нашла знаменитый эсминец (эскадренный миноносец) DD-224 (бывший USS Stewart), который попал в руки японцам во время Второй мировой войны и был потоплен уже после ее окончания. Хотя вся история эсминца хорошо задокументирована, не было известно, где точно он покоится. И спустя почти 80 лет найти его удалось команде Ocean Infinity. Об этом пишет NY Times.

Обломки эсминца были обнаружены у берегов Калифорнии в Национальном морском заповеднике Корделл-Бэнк на глубине около 1066 метров. Нашли его с помощью подводных автономных аппаратов для картографирования морского дна. В течение дня водные дроны автономно бороздили воды, сканируя почти 50 квадратных миль дна океана. И в итоге поиски увенчались успехом.

Эсминец USS Stewart на морском дне Фото: Ocean Infinity

Три дня спустя еще один набор подводных роботов сделал снимки исторического корабля. Хотя он и окутан водорослями и является домом для губок и крабов — эсминец длиной 95 метров почти цел и стоит на морском дне.

Эсминец USS Stewart на морском дне Фото: Ocean Infinity

"Такой уровень сохранности исключителен для судна его возраста и делает его потенциально одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов эсминцев ВМС США с четырьмя трубами, известных на сегодняшний день", — заявила Мария Браун, суперинтендант национальных морских заповедников Корделл-Бэнк.

Фото: Ocean Infinity

Эсминец USS Stewart на морском дне Фото: Ocean Infinity

Находка, сделанная во время демонстрации технологий, подчеркивает эффективность современных роботизированных исследований океана. Ocean Infinity, морская робототехническая фирма, которая управляла дронами, сделавшими открытие, владеет крупнейшим в мире парком автономных подводных аппаратов. Дроны используются для создания карт морского дна с высоким разрешением — серьезного пробела в нашем понимании океанов. Эта технология также имеет решающее значение для выбора мест для постройки ветряных электростанций, нефтяных вышек, или для прокладки маршрутов подводных трубопроводов и кабелей.

Эти роботизированные флоты также оказываются бесценными для морских археологов. В 2020 году Ocean Infinity помогла найти обломки USS Nevada. В 2022 году компания также внесла вклад в повторное открытие Endurance, затонувшего во время экспедиции Эрнеста Шеклтона в 1915 году.

"Я думаю, мы находимся в процессе радикальных перемен в исследовании океана", — сказал Джим Дельгадо, старший вице-президент SEARCH, Inc., компании, занимающейся морской археологией и участвовавшей в открытии DD-224.

Доктор Дельгадо присоединился к охоте за DD-224 десять лет назад. Морские археологи давно были очарованы необычной историей корабля.

История эсминца USS Stewart (DD-224)

Его начали строить в Филадельфии в сентябре 1919 года и спустили на воду через год, слишком поздно, чтобы USS Stewart успел принять участие в Первой мировой войне. Но он оказался на передовой в начале Второй мировой войны.

USS Stewart перед Второй мировой войной Фото: Wikipedia

В 1941 году "Стюарт" находился на Филиппинах в составе Азиатского флота ВМС США — малочисленного соединения устаревших военных кораблей, которым было поручено противостоять натиску императорской Японии после ее сокрушительного нападения на Перл-Харбор.

USS Stewart был поврежден во время боя в феврале 1942 года, и из-за странного несчастного случая он оказался в ремонтном доке на Яве, где его потопил покинувший его экипаж, так как враги готовились захватить остров. Японцы подняли эсминец, отремонтировали и ввели в эксплуатацию в Императорский флот Японии под названием Dai-102-Gō shōkaitei ("Патрульный катер № 102"). Хотя он никогда не вступал в непосредственный бой с американскими войсками, его несколько раз замечали американские летчики, которые были удивлены, обнаружив явно американский военный корабль в районах, удерживаемых японцами. Он отступал вместе с японскими войсками по мере продолжения войны и был поврежден в ходе бомбардировки армией США Мокпхо, Корея, в апреле 1945 года. Японский флот перевел его в Куре на японских островах, где его нашли американские войска после капитуляции Японии.

Только когда USS Stewart был найден на плаву в Японии, секрет "корабля-призрака" был раскрыт: стало ясно, что это за странный, похожий на американский эсминец видели во время военных действий. Потрепанное судно-ветеран было возвращено в состав ВМС США в ходе "эмоциональной церемонии" и отбуксировано домой в Сан-Франциско.

Эсминец USS Stewart в 1940-х Фото: Wikipedia

Американский экипаж, вернувший его на родину, предпочел назвать судно RAMP-224, от аббревиатуры "Recovered Allied Military Personnel" ("Возвращенный военный персонал союзников") — термин, использовавшийся в то время для обозначения освобожденных военнопленных.

"Этот корабль, по-своему, был очеловечен ВМС. Люди так много вкладывают в корабли — и мы делаем это с начала времен. Они представляют нас", — сказал доктор Дельгадо.

Последние минуты USS Stewart перед затоплением в 1946 году Фото: Wikipedia

"Стюарт" в последний раз послужил своей стране в качестве корабля-мишени, принимая на себя огонь авиационных ракет, пулеметов и корабельных орудий в течение более двух часов, прежде чем затонуть во время учений. Прошло более 78 лет, прежде чем обломки судна были наконец найдены.

Напомним, Фокус писал о том, как был найден легендарный линкор "Невада" (USS Nevada), переживший Вторую мировую войну и атаку на Перл-Харбор.