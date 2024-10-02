Потопили після Другої світової війни: біля узбережжя Каліфорнії знайшли "Корабель-привид Тихого океану"

USS Stewart став єдиним американським есмінцем, захопленим японцями під час війни.

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Команда підводних дослідників знайшла знаменитий есмінець (ескадрений міноносець) DD-224 (колишній USS Stewart), який потрапив до рук японців під час Другої світової війни і був потоплений вже після її закінчення. Хоча вся історія есмінця добре задокументована, не було відомо, де точно він покоїться. І через майже 80 років знайти його вдалося команді Ocean Infinity. Про це пише NY Times.

Уламки есмінця були виявлені біля берегів Каліфорнії в Національному морському заповіднику Корделл-Бенк на глибині близько 1066 метрів. Знайшли його за допомогою підводних автономних апаратів для картографування морського дна. Протягом дня водні дрони автономно борознили води, скануючи майже 50 квадратних миль дна океану. І в підсумку пошуки увінчалися успіхом.

Есмінець USS Stewart на морському дні Фото: Ocean Infinity

Три дні потому ще один набір підводних роботів зробив знімки історичного корабля. Хоча він і оповитий водоростями та є домівкою для губок і крабів — есмінець завдовжки 95 метрів майже цілий і стоїть на морському дні.

Есмінець USS Stewart на морському дні Фото: Ocean Infinity

"Такий рівень збереження винятковий для судна його віку і робить його потенційно одним із найбільш добре збережених зразків есмінців ВМС США з чотирма трубами, відомих на сьогоднішній день", — заявила Марія Браун, суперінтендант національних морських заповідників Корделл-Бенк.

Фото: Ocean Infinity

Есмінець USS Stewart на морському дні Фото: Ocean Infinity

Знахідка, зроблена під час демонстрації технологій, підкреслює ефективність сучасних роботизованих досліджень океану. Ocean Infinity, морська робототехнічна фірма, яка керувала дронами, що зробили відкриття, володіє найбільшим у світі парком автономних підводних апаратів. Дрони використовуються для створення карт морського дна з високою роздільною здатністю — серйозної прогалини в нашому розумінні океанів. Ця технологія також має вирішальне значення для вибору місць для побудови вітряних електростанцій, нафтових вишок, або для прокладання маршрутів підводних трубопроводів і кабелів.

Ці роботизовані флоти також виявляються безцінними для морських археологів. У 2020 році Ocean Infinity допомогла знайти уламки USS Nevada. У 2022 році компанія також зробила внесок у повторне відкриття Endurance, затонулого під час експедиції Ернеста Шеклтона 1915 року.

"Я думаю, ми перебуваємо в процесі радикальних змін у дослідженні океану", — сказав Джим Дельгадо, старший віце-президент SEARCH, Inc., компанії, що займається морською археологією і брала участь у відкритті DD-224.

Доктор Дельгадо приєднався до полювання за DD-224 десять років тому. Морські археологи давно були зачаровані незвичайною історією корабля.

Історія есмінця USS Stewart (DD-224)

Його почали будувати у Філадельфії у вересні 1919 року і спустили на воду за рік, занадто пізно, щоб USS Stewart встиг взяти участь у Першій світовій війні. Але він опинився на передовій на початку Другої світової війни.

USS Stewart перед Другою світовою війною Фото: Wikipedia

У 1941 році "Стюарт" перебував на Філіппінах у складі Азіатського флоту ВМС США — нечисленного з'єднання застарілих військових кораблів, яким було доручено протистояти натиску імператорської Японії після її нищівного нападу на Перл-Гарбор.

USS Stewart був пошкоджений під час бою в лютому 1942 року, і через дивний нещасний випадок він опинився в ремонтному доці на Яві, де його потопив екіпаж, який залишив його, оскільки вороги готувалися захопити острів. Японці підняли есмінець, відремонтували і ввели в експлуатацію в Імператорський флот Японії під назвою Dai-102-Gō shōkaitei ("Патрульний катер № 102"). Хоча він ніколи не вступав у безпосередній бій з американськими військами, його кілька разів помічали американські льотчики, які були здивовані, виявивши явно американський військовий корабель у районах, утримуваних японцями. Він відступав разом з японськими військами в міру продовження війни і був пошкоджений під час бомбардування армією США Мокпхо, Корея, у квітні 1945 року. Японський флот перевів його в Куре на японських островах, де його знайшли американські війська після капітуляції Японії.

Тільки коли USS Stewart був знайдений на плаву в Японії, секрет "корабля-привида" було розкрито: стало зрозуміло, що це за дивний, схожий на американський есмінець, який бачили під час військових дій. Пошарпане судно-ветеран було повернуто до складу ВМС США під час "емоційної церемонії" і відбуксировано додому в Сан-Франциско.

Есмінець USS Stewart у 1940-х Фото: Wikipedia

Американський екіпаж, який повернув його на батьківщину, вважав за краще назвати судно RAMP-224, від абревіатури "Recovered Allied Military Personnel" ("Повернутий військовий персонал союзників") — термін, який використовували в той час для позначення звільнених військовополонених.

"Цей корабель, по-своєму, був олюднений ВМС. Люди так багато вкладають у кораблі — і ми робимо це з початку часів. Вони представляють нас", — сказав доктор Дельгадо.

Останні хвилини USS Stewart перед затопленням у 1946 році Фото: Wikipedia

"Стюарт" востаннє послужив своїй країні як корабель-мішень, приймаючи на себе вогонь авіаційних ракет, кулеметів і корабельних знарядь упродовж понад двох годин, перш ніж затонути під час навчань. Минуло понад 78 років, перш ніж уламки судна було нарешті знайдено.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як був знайдений легендарний лінкор "Невада" (USS Nevada), який пережив Другу світову війну і атаку на Перл-Гарбор.