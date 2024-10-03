Крохотные черепахи с рюкзаками помогли ученым разгадать научную загадку: о чем речь (фото)

Исследователи наконец-то выяснили, как детеныши черепах выбираются из песка и достигают моря.

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На Земле обитает невероятное количество видов и о многих из них нам известно слишком мало. Например, все знают, что только что вылупившиеся черепахи совершают смертельный рывок из своих гнезд, а затем пробираются к морю, где начинают свою взрослую жизнь. Но, что происходит за несколько дней до того, как они выбираются из песка, пишет IFLScience.

Долгое время этот момент оставался загадкой для ученых, но новое исследование приоткрыло завесу — ученым помогли крохотные черепашки с маленькими рюкзаками. Технически, это вовсе не рюкзаки, а акселерометры — инструмент для изучения движений и поведения животных, позволяющий измерить скорость и направление движения животного.

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Новое исследование было проведено группой ученых на острове Херон — излюбленное место гнездования черепах в южной части Большого Барьерного рифа. Ученые впервые в истории использовали акселерометр, чтобы изучить движения детенышей черепах.

Ученые использовали инструмент, чтобы узнать, когда детеныши вылупляются из яиц, что обычно происходит за 60 дней после откладывания яиц. Когда детеныши начали выбираться из песка, команда осторожно зарылась в песок, нашла детенышей и установила на их спины акселерометры. После этого черепах вернули обратно в песок.

Команда проанализировала результаты и обнаружила, что черепахи вылупливались вверх, несмотря на то, что у них нет четкого указания, где какая сторона. Ранее ученые считали, что детеныши выкапывают себе выход, однако результаты исследования указывают на то, что движения черепах больше напоминают плавание.

Детенышей черепах оснастили акселерометрами, чтобы проследить их движения Фото: Davey Dor

По словам соавтора исследования, доцента Лизы Шванц, сложно представить, сколько усилий требуется детенышам, чтобы проплыть по песку в темноте, почти без кислорода. Это происходит прямо под нашими ногами, однако ранее у нас попросту не было инструментов, чтобы понять это. К счастью для науки, ученые нашли способ.

Благодаря новой методике ученые выяснили, что детеныши черепах отдыхают лишь в короткие периоды времени во время подъема на поверхность из гнезд. Характер их движений также меняется — по мере приближения к поверхности черепахи начинают двигаться лишь ночью.

По словам ведущего автора исследования Дэйви Дор, когда детеныши только вылупливаются из яиц, они находятся в полной темноте. У животных попросту нет никаких признаков, указывающих, в какую сторону им следовало бы двигаться. Тем не менее все они каким-то образом ориентируются и начинают движение к поверхности.

Сегодня все еще существует множество факторов, которые мы не понимаем, однако ученые надеются, что использование нового метода в дальнейшем позволит узнать больше о том, как детеныши черепах ориентируются в полной темноте и всегда находят путь на поверхность.

Ранее Фокус писал о том, что морская черепаха установила рекорд по погружению в океан.