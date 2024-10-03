Крихітні черепахи з рюкзаками допомогли вченим розгадати наукову загадку: про що йдеться (фото)

Дослідники нарешті з'ясували, як дитинчата черепах вибираються з піску і досягають моря.

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На Землі мешкає неймовірна кількість видів і про багатьох з них нам відомо занадто мало. Наприклад, всі знають, що черепахи, які тільки-но вилупилися, здійснюють смертельний ривок зі своїх гнізд, а потім пробираються до моря, де починають своє доросле життя. Але, що відбувається за кілька днів до того, як вони вибираються з піску, пише IFLScience.

Тривалий час цей момент залишався загадкою для вчених, але нове дослідження відкрило завісу — вченим допомогли крихітні черепашки з маленькими рюкзаками. Технічно, це зовсім не рюкзаки, а акселерометри — інструмент для вивчення рухів і поведінки тварин, що дає змогу виміряти швидкість і напрямок руху тварини.

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Нове дослідження було проведене групою вчених на острові Херон — улюблене місце гніздування черепах у південній частині Великого Бар'єрного рифу. Вчені вперше в історії використовували акселерометр, щоб вивчити рухи дитинчат черепах.

Учені використовували інструмент, щоб дізнатися, коли дитинчата вилуплюються з яєць, що зазвичай відбувається за 60 днів після відкладання яєць. Коли дитинчата почали вибиратися з піску, команда обережно зарилася в пісок, знайшла дитинчат і встановила на їхні спини акселерометри. Після цього черепах повернули назад у пісок.

Команда проаналізувала результати та виявила, що черепахи вилуплювалися догори, попри те, що в них немає чіткої вказівки, де який бік. Раніше вчені вважали, що дитинчата викопують собі вихід, проте результати дослідження вказують на те, що рухи черепах більше нагадують плавання.

Дитинчат черепах оснастили акселерометрами, щоб простежити їхні рухи Фото: Davey Dor

За словами співавтора дослідження, доцента Лізи Шванц, складно уявити, скільки зусиль потрібно дитинчатам, щоб проплисти піском у темряві, майже без кисню. Це відбувається просто під нашими ногами, проте раніше у нас просто не було інструментів, щоб зрозуміти це. На щастя для науки, вчені знайшли спосіб.

Завдяки новій методиці вчені з'ясували, що дитинчата черепах відпочивають лише в короткі проміжки часу під час підйому на поверхню з гнізд. Характер їхніх рухів також змінюється — у міру наближення до поверхні черепахи починають рухатися лише вночі.

За словами провідного автора дослідження Дейві Дор, коли дитинчата тільки вилуплюються з яєць, вони перебувають у повній темряві. У тварин просто немає жодних ознак, що вказують, у який бік їм слід було б рухатися. Проте всі вони якось орієнтуються і починають рух до поверхні.

Сьогодні все ще є безліч чинників, які ми не розуміємо, проте вчені сподіваються, що використання нового методу надалі дасть змогу дізнатися більше про те, як дитинчата черепах орієнтуються в повній темряві та завжди знаходять шлях на поверхню.

Раніше Фокус писав про те, що морська черепаха встановила рекорд із занурення в океан.