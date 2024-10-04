Все больше погребенных в лавинах людей выживают: почему статистика на нашей стороне

Новое исследование выживаемости в лавинах показывает, что за последние 40 лет значительно увеличилось количество людей, которым удалось выжить.

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Лавины очень опасны и могут убивать разными способами. Большинство людей, попавших в снежные потоки умирают от травм, полученных во время схода лавины, от удушья, погребенные под снегом, или от переохлаждения, наступающего, пока они ждут спасения. Время в этом вопросе имеет решающее значение, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые изучили статистику выживаемости людей, погребенных в лавинах, и обнаружили, что за последние 40 лет количество выживших значительно увеличилось. Результаты указывают на то, что погребенные в лавинах с большей вероятностью будут спасены и выживут, и на то есть причины.

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Первые углубленные исследования выживания в лавинах были опубликованы всего 30 лет назад и были сосредоточены на инцидентах в Швейцарских Альпах. Результаты показывают, что в то время выживаемость составляла менее половины и почти все выжившие были спасены в первые 15 минут после спуска лавины.

К счастью для нас, с 1990-х годов ученые разработали более эффективные методы прогнозирования лавин, а также новые технологии для повышения шансов людей на быстрое обнаружение и спасение. В новом исследовании ученые из института неотложной горной медицины в Больцано обнаружили, что эти достижения значительно увеличивают шансы на выживание для людей, оказавшихся погребенными под лавиной.

В своей работе команда изучила записи о выживании в лавинах в Швейцарии в период с 1981 по 2020 год. За эти четыре десятилетия более 7000 человек попали в лавины, из них 1643 были "критически погребены" (снег покрывал их грудь и голову).

По словам соавтора исследования, доктора Германа Брюггера, если человек остается на поверхности или лишь частично погребен, с открытыми головой и грудью, уровень выживаемости составляет около 90%. Если голова и грудь человека засыпаны снегом, уровень выживаемости падает до 53%.

Теперь новое исследование показывает, что с 1990 года общий уровень выживаемости в лавинах в Швейцарии вырос с 43,5% до 53,4% — примерно на 10 человек больше спасенных из каждых 100. Ученые признают, что этот уровень может показаться низким, но время имеет решающее значение в операции по спасению. Например, если человек провел под лавиной менее 10 минут, его шансы на выживание составляют около 91%, через пять дополнительных минут — 76%, а через 30 минут — из трех людей выживет лишь один.

По словам Брюггера, дело в том, что уже через 10 минут после погребения человек начнет страдать от гипоксии и гиперкапнии — выдыхаемый углекислый газ накапливается в окружающем снегу, достигая токсичных уровней, которые затем повторно вдыхаются жертвой.

По словам эксперта по управлению рисками схода лавин в Университете Саймона Фрейзера Паскаля Хегели, улучшение показателей выживаемости на самом деле может быть связано с рядом факторов. Во-первых, мы используем новые методы лечения после извлечения, во-вторых, организованное спасение стало более быстрым, в-третьих, ученые значительно увеличили эффективность прогнозирования схождения лавин.

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