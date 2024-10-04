Дедалі більше похованих у лавинах людей виживають: чому статистика на нашому боці

Нове дослідження виживаності в лавинах показує, що за останні 40 років значно збільшилася кількість людей, яким вдалося вижити.

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Лавини дуже небезпечні й можуть вбивати різними способами. Більшість людей, які потрапили в снігові потоки, помирають від травм, отриманих під час сходження лавини, від задухи, поховані під снігом, або від переохолодження, яке настає, поки вони чекають на порятунок. Час у цьому питанні має вирішальне значення, пише Live Science.

У новому дослідженні вчені вивчили статистику виживання людей, похованих у лавинах, і виявили, що за останні 40 років кількість тих, хто вижив, значно збільшилася. Результати вказують на те, що поховані в лавинах з більшою ймовірністю будуть врятовані та виживуть, і на те є причини.

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Перші поглиблені дослідження виживання в лавинах були опубліковані всього 30 років тому і були зосереджені на інцидентах у Швейцарських Альпах. Результати показують, що в той час виживаність становила менше половини й майже всі, хто вижив, були врятовані в перші 15 хвилин після спуску лавини.

На щастя для нас, з 1990-х років вчені розробили більш ефективні методи прогнозування лавин, а також нові технології для підвищення шансів людей на швидке виявлення і порятунок. У новому дослідженні вчені з інституту невідкладної гірської медицини в Больцано виявили, що ці досягнення значно збільшують шанси на виживання для людей, які опинилися похованими під лавиною.

У своїй роботі команда вивчила записи про виживання в лавинах у Швейцарії в період з 1981 по 2020 рік. За ці чотири десятиліття понад 7000 людей потрапили в лавини, з них 1643 були "критично поховані" (сніг покривав їхні груди та голову).

За словами співавтора дослідження, доктора Германа Брюггера, якщо людина залишається на поверхні або лише частково похована, з відкритими головою і грудьми, рівень виживання становить приблизно 90%. Якщо голова і груди людини засипані снігом, рівень виживання падає до 53%.

Тепер нове дослідження показує, що з 1990 року загальний рівень виживання в лавинах у Швейцарії зріс з 43,5% до 53,4% — приблизно на 10 осіб більше врятованих із кожних 100. Вчені визнають, що цей рівень може здатися низьким, але час має вирішальне значення в операції з порятунку. Наприклад, якщо людина провела під лавиною менше ніж 10 хвилин, її шанси на виживання становлять приблизно 91%, за п'ять додаткових хвилин — 76%, а за 30 хвилин — із трьох людей виживе лише одна.

За словами Брюггера, річ у тім, що вже за 10 хвилин після поховання людина почне страждати від гіпоксії та гіперкапнії — вуглекислий газ, який видихають, накопичується в навколишньому снігу, досягаючи токсичних рівнів, які потім повторно вдихаються жертвою.

За словами експерта з управління ризиками сходження лавин в Університеті Саймона Фрейзера Паскаля Хегелі, поліпшення показників виживання насправді може бути пов'язане з низкою чинників. По-перше, ми використовуємо нові методи лікування після вилучення, по-друге, організований порятунок став швидшим, по-третє, вчені значно збільшили ефективність прогнозування сходження лавин.

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