Лунное безумие. Почему волки воют на полную Луну и делают ли они вообще это

Волки и Луна неразделимы в нашем сознании, но так ли это на самом деле и действительно ли они ведут себя так, как все думаю.

Related video

Бесчисленное количество фильмов, телешоу, книг и произведений искусства повлияли на то, что в нашем сознании волки и Луна идут рука об руку. Но так ли это на самом деле и действительно ли волки воют на Луну? Ученые развеяли все сомнения, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что эта ассоциация на самом деле весьма странная, так как волки вовсе не воют на Луну. Так откуда взялось это убеждение? Идея имеет глубокие культурные корни, уходящие в далекое прошлое: волки в западных культурах так или иначе ассоциировались с Луной.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Например, в греческой и римской мифологии волков и собак связывали с лунной символикой. Геката, греческая богиня Луны, была известна тем, что имела стаи собак рядом с собой, а в скандинавской мифологии волки Сколль и Хати были связаны с Солнцем и Луной соответственно — оба преследовали свои избранные небесные объекты по небу, возвещая о наступлении дня и ночи.

Некоторые источники указывают на то, что сенека верили, что волки ответственны за пение Луны в ее существовании. Впрочем, в других племенах коренных американцев связь между этими животными и Луной менее выражена. Вместо этого многие мифы коренных американцев связывают разных животных с различными небесными телами.

Исследователи полагают, что столетия повествования и страха, окружающего волков, помогли связать их с Луной, по крайней мере, в коллективном воображении. В то же время фазы Луны обычно связывают с различными мифами, касающимися поведения людей и животных. В особенности, когда речь идет о безумии или агрессивности.

В этот момент в игру вступил современный кинематограф. Если волки и Луна имели нечеткую связь в течение всей истории, то рост популярности готических фильмов ужасов в 20 веке укрепил ее. Связь с легендами очевидна, но, что насчет настоящих волков?

Ученые отмечают, что волков действительно можно услышать воющими по ночам: таким образом они общаются со своей стаей, определяют территорию и находят друг друга. Увы, ученые не обнаружили никаких доказательств того, что в полнолуние или любой другой фазе Луны волки воют больше или меньше.

Что мы знаем, так это то, что из-за высоты тона и приостановки нот звук воя можно услышать на расстоянии до 16 километров в открытой тундре. Дело в том, что стаи волков, как правило, претендуют на большие территории, которые могут достигать 3 000 квадратных километров. Во время охоты животные могут разделяться друг с другом, поэтому способность их воя распространяться на большие расстояния является ценным способом сообщения о местоположении.

Ученые также обнаружили, что у волков существует определенная форма воя, которую они используют для общения с другими членами стаи, причем волки склонны выть больше для тех, с кем у них тесная связь. Вой волков также становится более частым перед и во время сезона размножения, когда они находятся в поисках пары. Характер воя волка также может дать слушателям представление об общем размере и здоровье животного, поскольку более крупные волки издают более глубокие звуки.

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли ожесточенный бой волка-одиночки и тюленя.