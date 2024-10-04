Місячне божевілля. Чому вовки виють на повний Місяць і чи роблять вони взагалі це

Вовки та Місяць нероздільні в нашій свідомості, але чи так це насправді та чи дійсно вони поводяться так, як усі думають.

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Незліченна кількість фільмів, телешоу, книжок і творів мистецтва вплинули на те, що в нашій свідомості вовки та Місяць ідуть пліч-о-пліч. Але чи так це насправді та чи дійсно вовки виють на Місяць? Вчені розвіяли всі сумніви, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що ця асоціація насправді вельми дивна, оскільки вовки зовсім не виють на Місяць. То звідки взялося це переконання? Ідея має глибоке культурне коріння, що сягає далекого минулого: вовки в західних культурах так чи інакше асоціювалися з Місяцем.

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Наприклад, у грецькій та римській міфології вовків і собак пов'язували з місячною символікою. Геката, грецька богиня Місяця, була відома тим, що мала зграї собак поруч із собою, а в скандинавській міфології вовки Сколль і Хаті були пов'язані з Сонцем і Місяцем відповідно — обидва переслідували свої обрані небесні об'єкти по небу, сповіщаючи про настання дня і ночі.

Деякі джерела вказують на те, що сенека вірили, що вовки відповідальні за спів Місяця в його існуванні. Утім, в інших племенах корінних американців зв'язок між цими тваринами й Місяцем менш виражений. Натомість багато міфів корінних американців пов'язують різних тварин із різними небесними тілами.

Дослідники вважають, що століття оповідання і страху, що оточує вовків, допомогли пов'язати їх із Місяцем, принаймні в колективній уяві. Водночас фази Місяця зазвичай пов'язують із різними міфами, що стосуються поведінки людей і тварин. Особливо, коли йдеться про божевілля або агресивність.

У цей момент у гру вступив сучасний кінематограф. Якщо вовки й Місяць мали нечіткий зв'язок протягом усієї історії, то зростання популярності готичних фільмів жахів у ХХ столітті зміцнило його. Зв'язок із легендами очевидний, але що ж стосовно справжніх вовків?

Науковці зазначають, що вовків справді можна почути, як вони виють ночами: у такий спосіб вони спілкуються зі своєю зграєю, визначають територію і знаходять одне одного. На жаль, учені не виявили жодних доказів того, що в повний місяць або будь-яку іншу фазу Місяця вовки виють більше або менше.

Що ми знаємо, так це те, що через висоту тону і призупинення нот звук виття можна почути на відстані до 16 кілометрів у відкритій тундрі. Річ у тім, що зграї вовків, як правило, претендують на великі території, які можуть сягати 3 000 квадратних кілометрів. Під час полювання тварини можуть розділятися одна з одною, тому здатність їхнього виття поширюватися на великі відстані є цінним способом повідомлення про місцеперебування.

Учені також виявили, що у вовків є певна форма виття, яку вони використовують для спілкування з іншими членами зграї, причому вони схильні вити більше для тих, з ким у них тісний зв'язок. Виття вовків також стає частішим перед і під час сезону розмноження, коли вони перебувають у пошуках пари. Характер виття вовка також може дати слухачам уявлення про загальний розмір і здоров'я тварини, оскільки більші вовки видають глибші звуки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли запеклий бій вовка-одинака і тюленя.