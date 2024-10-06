Полиция Британии застрелила молодого кита, застрявшего в Темзе со своей матерью (фото)

По словам ветеринаров, киты входили в стаю из девяти особей, семь из которых уже погибли после предыдущего выброса на берег в этом районе два дня назад.

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Британская полиция была вынуждена застрелить молодого кита, выбросившегося на мелководье в устье Темзы из-за того, что возможности спасти его не было. Случай произошел недалеко от острова Канви (графстве Эссекс), когда самка гринд и ее детеныш оказались на мелководье. Об этом пишет The Daily Mail.

В попытке спасти китов, которые вырастают до шести метров в длину, устроили масштабную спасательную операцию, привлекли пожарную бригаду и команду из ветеринаров.

Киты застряли в Темзе

В больнице дикой природы заявили, что киты входили в стаю из девяти особей, семь из которых уже погибли после предыдущего выброса на берег в этом районе два дня назад.

Представитель ветеринарной больницы для диких животных сказал, что ужасно видеть, как взрослый кит просто оказался недостаточно силен, чтобы выжить, а детеныш получил травмы, и его состояние резко ухудшилось.

"После более чем 12 часов работы пришлось принять сложное решение — положить конец страданиям детенышей с помощью обученного стрелка, который бы гарантировал бы, что это будет сделано немедленно", — сказал начальник полиции Морган Кронин.

В полиции Эссекса объяснили, что к ним обратились за помощью в пятницу вечером, и офицерам пришлось застрелить кита.

Представители полиции отметили, что это то, чего не хочет делать ни один полицейский.

"Наши партнеры по экстренной службе неустанно трудились, чтобы спасти кита, и я хочу поблагодарить их за усилия", — объяснил он.

Ветеринарам стало ясно, что это невозможно, и было решено, что самое гуманное — не допустить дальнейших страданий кита.

Также сделали вывод, что обычно используемые химикаты могут представлять опасность для других диких животных, если попадут в воду, поэтому понадобился альтернативный подход.

Киты застряли в Темзе Киты застряли в Темзе Киты застряли в Темзе

Команда больницы дикой природы Эссекса заявила, что они расстроены и опечалены тем, что не смогли спасти китов. Отмечается, что все участники операции испробовали доступные варианты.

Фотограф Рози Барретт из благотворительной организации по защите китов ORCA, снимающая диких животных, написала в Facebook о том, что подавлена ​​инцидентом. По ее словам, случай был необычным, поскольку крупные киты редко встречаются вдоль побережья Эссекса.

"Я знала, что не стоит ждать ничего хорошего, так как гриндовые киты сложные существа, и, как правило, выбрасываются на берег целыми стаями. Всем животным приходится выходить вместе, иначе они будут продолжать выбрасываться на берег из-за их тесных семейных связей", — сообщила она.

Напомним, что киты лучше всего выполняют стойку на голове и акробатические трюки в старости.

Также сообщалось, что очередное нападение косаток на лодку, произошедшее в августе, породило новую теорию: киты-убийцы к чему-то готовятся.