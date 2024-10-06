Поліція Британії застрелила молодого кита, який застряг у Темзі зі своєю матір'ю (фото)

За словами ветеринарів, кити входили до зграї з дев'яти особин, семеро з яких уже загинули після попереднього викиду на берег у цьому районі два дні тому.

Related video

Британська поліція була змушена застрелити молодого кита, який викинувся на мілководді в гирлі Темзи через те, що можливості врятувати його не було. Випадок стався недалеко від острова Канві (графство Ессекс), коли самка гринд і її дитинча опинилися на мілководді. Про це пише The Daily Mail.

У спробі врятувати китів, які виростають до шести метрів у довжину, влаштували масштабну рятувальну операцію, залучили пожежну бригаду і команду з ветеринарів.

Кити застрягли в Темзі

У лікарні дикої природи заявили, що кити входили до зграї з дев'яти особин, семеро з яких уже загинули після попереднього викиду на берег у цьому районі два дні тому.

Представник ветеринарної лікарні для диких тварин сказав, що жахливо бачити, як дорослий кит просто виявився недостатньо сильним, щоб вижити, а дитинча отримало травми, і його стан різко погіршився.

"Після більш ніж 12 годин роботи довелося ухвалити складне рішення — покласти край стражданням дитинчат за допомогою навченого стрільця, який би гарантував, що це буде зроблено негайно", — сказав начальник поліції Морган Кронін.

У поліції Ессекса пояснили, що до них звернулися по допомогу в п'ятницю ввечері, і офіцерам довелося застрелити кита.

Представники поліції зазначили, що це те, чого не хоче робити жоден поліціянт.

"Наші партнери з екстреної служби невпинно працювали, щоб врятувати кита, і я хочу подякувати їм за зусилля", — пояснив він.

Ветеринарам стало зрозуміло, що це неможливо, і було вирішено, що найгуманніше — не допустити подальших страждань кита.

Також зробили висновок, що зазвичай використовувані хімікати можуть становити небезпеку для інших диких тварин, якщо потраплять у воду, тому знадобився альтернативний підхід.

Кити застрягли в Темзі Кити застрягли в Темзі Кити застрягли в Темзі

Команда лікарні дикої природи Ессекса заявила, що вони засмучені тим, що не змогли врятувати китів. Зазначається, що всі учасники операції випробували доступні варіанти.

Фотограф Розі Барретт з благодійної організації із захисту китів ORCA, яка знімає диких тварин, написала у Facebook про те, що пригнічена інцидентом. За її словами, випадок був незвичайним, оскільки великі кити рідко трапляються вздовж узбережжя Ессекса.

"Я знала, що не варто чекати нічого хорошого, оскільки гриндові кити складні істоти, і, як правило, викидаються на берег цілими зграями. Усім тваринам доводиться виходити разом, інакше вони продовжуватимуть викидатися на берег через їхні тісні сімейні зв'язки", — повідомила вона.

Нагадаємо, що кити найкраще виконують стійку на голові та акробатичні трюки в старості.

Також повідомлялося, що черговий напад косаток на човен, що стався в серпні, породив нову теорію: кити-вбивці до чогось готуються.