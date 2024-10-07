Кто-то массово пожирает морских ежей с огромными иглами в океане: ученые приятно удивлены (видео)

Исследователи наблюдали за крупными колючими морскими ежами, которые стали настоящей проблемой для экосистем, и обнаружили их неожиданного хищника.

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Океан покрывает более половины поверхности планеты и все еще остается самым малоизученным местом на планете. Здесь обитает невероятное количество видов, но нам все еще многое неизвестно о них. Например, из-за глобального потепления планеты, в том числе и океана, в умеренных водах вокруг Нового Южного Уэльса массово расплодились и значительно расширили свой ареал на юг крупные морские ежи, пишет Live Science.

Распространение животных стало настоящей проблемой для местной экосистемы, так как морские ежи буквально пожирают водоросли и беспозвоночных, оставляя после себя бесплодные места обитания. В то же время омары широко признаны главными хищниками морских ежей.

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В попытках контролировать численность ежей ученые изучают отношения "хищник-жертва" между омарами и морскими ежами. В ходе исследования они месяц наблюдали за логовом омаров, после того, как помещали туда морских ежей. Позже ученые проанализировали отснятый материал и обнаружили нечто неожиданное: морские ежи действительно были уничтожены, но вовсе не омарами.

На самом деле хищниками оказались акулы. Любопытно, что ранее ученые не замечали хищнического поведения акул в отношении морских ежей в Новом Южном Уэльсе. В то же время акулы, похоже, легко поедаю ежей — порой всего за несколько глотков.

Теперь ученые считают, что в океане может быть больше хищников, поедающих крупных морских ежей, чем считалось ранее. К счастью для нас, это хорошие новости — акулы, вероятно, могут помочь сохранить прибрежные водорослевые леса.

Предыдущие исследования уже показали, то воды у юго-восточного побережья Австралии нагреваются почти в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру. Это позволило длинноиглым морским ежам (Centrostephanus rodgersii) расширить свой ареал от Нового Южного Уэльса до вод у Виктории и Тасмании. Проблема заключается в том, что по мере расширения ареала морские ежи поглощают все живое, в том числе леса водорослей и беспозвоночных.

Ученые искали способы сдерживания распространения морских ежей, а одним из предполагаемых решений стало обеспечение здоровых популяций хищников. Ранее основными хищниками морских ежей считались омары, но теперь ученые считают, что акулы также способны справиться с этой задачей.

В ходе экспериментов ученые обнаружили, что омары у побережья Австралии на самом деле не слишком заинтересованы в поедании морских ежей — они съели лишь около 4% особей, предоставленных учеными. Более того, на камерах их часто можно заметить проходящими мимо морских ежей в поисках другой пищи.

В то же время другие хищники, а именно рогатые акулы (Heterodontus galeatus) и акулы Порт-Джексона (H. Portusjacksonii), были весьма заинтересованы приманкой — они поглотили 45% морских ежей. Как показывает видео ниже, акулы охотно справлялись с очень большими морскими ежами, шире 12 сантиметров, без колебаний. Любопытно, что ранее ученые полагали, что лишь малое количество хищников способно справиться со столь крупными морскими ежами, но теперь мы видим, что это не так.

На кадрах также видно, что акулы нападают на морских ежей с колючей стороны, не обращая внимания на их острую защиту. Такой подход отличается от подхода других хищников, таких как омары и губаны, которые часто переворачивают морских ежей и методично атакуют их с более уязвимой нижней стороны.

Ранее Фокус писал о том, что возле Антарктиды обнаружили новое морское существо с 20 "руками".