Хтось масово пожирає морських їжаків із величезними голками в океані: вчені приємно здивовані (відео)

Дослідники спостерігали за великими колючими морськими їжаками, які стали справжньою проблемою для екосистем, і виявили їхнього несподіваного хижака.

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Океан покриває більшу частину поверхні планети й все ще залишається найбільш маловивченим місцем на планеті. Тут мешкає неймовірна кількість видів, але нам все ще багато чого невідомо про них. Наприклад, через глобальне потепління планети, зокрема й океану, в помірних водах навколо Нового Південного Уельсу масово розплодилися і значно розширили свій ареал на південь великі морські їжаки, пише Live Science.

Поширення тварин стало справжньою проблемою для місцевої екосистеми, оскільки морські їжаки буквально пожирають водорості та безхребетних, залишаючи після себе безплідні місця проживання. Водночас омари широко визнані головними хижаками морських їжаків.

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У спробах контролювати чисельність їжаків вчені вивчають відносини "хижак-жертва" між омарами та морськими їжаками. Під час дослідження вони місяць спостерігали за лігвом омарів, після того, як поміщали туди морських їжаків. Пізніше вчені проаналізували відзнятий матеріал і виявили дещо несподіване: морські їжаки дійсно були знищені, але зовсім не омарами.

Насправді хижаками виявилися акули. Цікаво, що раніше вчені не помічали хижацької поведінки акул щодо морських їжаків у Новому Південному Уельсі. Водночас акули, схоже, легко поїдають їжаків — часом лише за кілька ковтків.

Тепер учені вважають, що в океані може бути більше хижаків, які поїдають великих морських їжаків, ніж вважалося раніше. На щастя для нас, це хороші новини — акули, ймовірно, можуть допомогти зберегти прибережні водоростеві ліси.

Попередні дослідження вже показали, то води біля південно-східного узбережжя Австралії нагріваються майже вчетверо швидше, ніж у середньому по світу. Це дало змогу довгоголковим морським їжакам (Centrostephanus rodgersii) розширити свій ареал від Нового Південного Уельсу до вод біля Вікторії й Тасманії. Проблема полягає в тому, що в міру розширення ареалу морські їжаки поглинають все живе, зокрема ліси водоростей і безхребетних.

Вчені шукали способи стримування поширення морських їжаків, а одним з передбачуваних рішень стало забезпечення здорових популяцій хижаків. Раніше основними хижаками морських їжаків вважалися омари, але тепер учені вважають, що акули також здатні впоратися з цим завданням.

Під час експериментів учені виявили, що омари біля узбережжя Австралії насправді не надто зацікавлені в поїданні морських їжаків — вони з'їли лише близько 4% особин, наданих ученими. Ба більше, на камерах їх часто можна помітити такими, що проходять повз морських їжаків у пошуках іншої їжі.

Водночас інші хижаки, а саме рогаті акули (Heterodontus galeatus) і акули Порт-Джексона (H. Portusjacksonii), були вельми зацікавлені приманкою — вони поглинули 45% морських їжаків. Як показує відео нижче, акули охоче впоралися з дуже великими морськими їжаками, ширшими за 12 сантиметрів, без вагань. Цікаво, що раніше вчені вважали, що лише мала кількість хижаків здатна впоратися з настільки великими морськими їжаками, але тепер ми бачимо, що це не так.

На кадрах також видно, що акули нападають на морських їжаків з колючого боку, не звертаючи уваги на їхній гострий захист. Такий підхід відрізняється від підходу інших хижаків, як-от омари та губани, які часто перевертають морських їжаків і методично атакують їх з більш вразливого нижнього боку.

Раніше Фокус писав про те, що біля Антарктиди виявили нову морську істоту з 20 "руками".