Одной крови. Странные морские существа сливаются воедино после ранения: одно тело, два рта (видео)

Исследователи неожиданно раскрыли странное поведение морских существ при ранении — сливаются воедино, чтобы выжить.

Related video

Океан покрывает большую часть поверхности нашей планеты и является домом для невероятного количества видов, при этом большая часть из них, вероятно, все еще неизвестна науке. В новом исследовании ученые раскрыли странное поведение "морских орехов", пишет The Guardian.

Команда из Калифорнийского университета в Беркли сосредоточилась на изучении студенистых морских беспозвоночных, также известных как гребневики или "морские орехи". Ученые наблюдали за ними в лаборатории и обратили внимание на одну особь, которая имела странную форму.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам соавтора исследования, доктора Оскара Аренаса, они с коллегами были взволнованы. Помимо прочих особенностей, у существа, по-видимому, было два "аборальных конца" или две задние части тела, а также два рта. По словам ученых, ранее им не встречалось ничего подобного.

Эта странность заставила команду задуматься, не была ли эта странность результатом слияния двух независимых животных. Чтобы проверить свою теорию, ученые продолжили наблюдение. Ученые разделили "морские орехи" на пары и удалили каждой особи часть боковой части тела. После этого каждую пару скрепляли вместе на ночь, чтобы их раны соприкасались.

Схема слияния гребневиков Фото: Current Biology

Результаты были удивительными: в 9 из 10 случаев особи срослись. По словам Аренаса, как только они поняли, что могут воспроизводить слияние, они сократили время наблюдения и обнаружили — оно происходит в течение всего нескольких часов в чашке Петри.

Авторы исследования отмечают, это не первый случай слияния "морских орехов", но настаивают, что их эксперименты значительно расширяют то, что нам известно об этом. Ученые продолжили свои наблюдения, чтобы узнать больше и обнаружили, что обе особи сокращались от прикосновения — это предполагает, что нервные системы двух особей, вероятно, также слились. Эксперимент с участием шести слитых пар показал, что 95% сокращений в каждой паре были полностью синхронными через два часа.

Любопытно, что "морские орехи" сегодня считаются потомками предков всех других животных, а потому открытие команды кажется столь захватывающим. Изучение того, как работает нервная система, имеет решающее значение для понимания основных принципов нейронной функции.

Одно из двух существ, существовавших ранее Фото: Current Biology

Также ученые считают, что "морские орехи" могут служить превосходной моделью для исследования эволюционных процессов систем самораспознавания и углубления нашего понимания пересадки тканей и регенерации во многих тканях, включая нервную систему

Команда провела дополнительные эксперименты и обнаружила, что флуоресцентная пища, которую они давали одной особи, вскоре частично попадала в пищеварительную систему другой. Однако переваренные отходы выбрасывались из обоих анусов несинхронно.

Ранее Фокус писал о том, что кто-то массово пожирает морских ежей с огромными иглами в океане.