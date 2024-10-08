Однієї крові. Дивні морські істоти зливаються воєдино після поранення: одне тіло, два роти (відео)

Дослідники несподівано розкрили дивну поведінку морських істот при пораненні — зливаються воєдино, щоб вижити.

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Океан покриває більшу частину поверхні нашої планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, водночас більша частина з них, ймовірно, все ще невідома науці. У новому дослідженні вчені розкрили дивну поведінку "морських горіхів", пише The Guardian.

Команда з Каліфорнійського університету в Берклі зосередилася на вивченні драглистих морських безхребетних, також відомих як гребневики або "морські горіхи". Науковці спостерігали за ними в лабораторії та звернули увагу на одну особину, яка мала дивну форму.

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За словами співавтора дослідження, доктора Оскара Аренаса, вони з колегами були схвильовані. Крім інших особливостей, в істоти, мабуть, було два "аборальних кінці" або дві задні частини тіла, а також два роти. За словами вчених, раніше вони не зустрічали нічого схожого.

Ця дивина змусила команду замислитися, чи не була ця дивина результатом злиття двох незалежних тварин. Щоб перевірити свою теорію, вчені продовжили спостереження. Вчені розділили "морські горіхи" на пари та видалили кожній особині частину бічної частини тіла. Після цього кожну пару скріплювали разом на ніч, щоб їхні рани стикалися.

Схема злиття гребневиків Фото: Current Biology

Результати були дивовижними: у 9 з 10 випадків особини зрослися. За словами Аренаса, щойно вони зрозуміли, що можуть відтворювати злиття, вони скоротили час спостереження і виявили, що воно відбувається протягом лише кількох годин у чашці Петрі.

Автори дослідження зазначають, це не перший випадок злиття "морських горіхів", але наполягають, що їхні експерименти значно розширюють те, що нам відомо про це. Науковці продовжили свої спостереження, щоб дізнатися більше, і виявили, що обидві особини скорочувалися від дотику — це припускає, що нервові системи двох особин, ймовірно, також злилися. Експеримент за участю шести злитих пар показав, що 95% скорочень у кожній парі були повністю синхронними через дві години.

Цікаво, що "морські горіхи" сьогодні вважаються нащадками предків усіх інших тварин, а тому відкриття команди видається настільки дивовижним. Вивчення того, як працює нервова система, має вирішальне значення для розуміння основних принципів нейронної функції.

Одна з двох істот, що існували раніше Фото: Current Biology

Також учені вважають, що "морські горіхи" можуть слугувати чудовою моделлю для дослідження еволюційних процесів систем саморозпізнавання та поглиблення нашого розуміння пересадження тканин і регенерації в багатьох тканинах, включно з нервовою системою.

Команда провела додаткові експерименти та виявила, що флуоресцентна їжа, яку вони давали одній особині, незабаром частково потрапляла в травну систему іншої. Однак переварені відходи викидалися з обох анусів несинхронно.

Раніше Фокус писав про те, що хтось масово пожирає морських їжаків з величезними голками в океані.