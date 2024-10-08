Венера хранит в себе страшное предупреждение о том, что может произойти с Землей (фото)

Ученые считают, что Венера является хорошим примером того, как парниковый эффект может выйти из-под контроля.

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Средняя температура на Земле постепенно повышается и глобальное потепление вызвано наполнением атмосферы парниковыми газами из-за деятельности человека. Эти газы удерживают тепло, в результате чего возникает парниковый эффект. Но такой же эффект можно наблюдать и на Венере. Это самая жаркая планета Солнечной системы и ее часто называют "злым близнецом" Земли. Обе планеты похожи по размеру, хотя Венера немного меньше Земли. Также они изначально выглядели удивительно похожими друг на друга. Но что-то в прошлом Венеры пошло не так и она превратилась в адскую планету. Существует большая вероятность, что это "что-то" является мощным неконтролируемым парниковым эффектом, пишет Space.

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Из-за того, что люди выбрасывают в атмосферу Земли все больше парниковых газов, это приводит к более быстрому нагреванию нашей планеты. Ученые предупреждают об экстремальных негативных последствиях глобального потепления. Венера является хорошим примером того, как парниковый эффект может выйти из-под контроля, говорит Эрин Канги из Университета штата Колорадо в Боулдере, США.

Венера - это самая жаркая планета Солнечной системы и ее часто называют "злым близнецом" Земли Фото: ESA

Важно понимать, что причины парникового эффекта на Земле и Венере отличаются. На адской планете он возник естественным образом из-за очень сильной вулканической активности миллионы, а может даже миллиарды лет назад. На Земле парниковый эффект вызван деятельностью человека. Тем не менее, это не значит, что Венера не может быть примером экстремальных последствий изменения климата. По словам Канги, Венера дает некоторое представление о том, что может ждать Землю в будущем, если не прекратить выброс парниковых газов.

Атмосфера Венеры в 90 раз толще, чем у Земли. Давление на поверхности жаркой планеты похоже на давление на глубине примерно 780 м в океане Земли. Из-за очень сильного парникового эффекта температура на Венере составляет примерно 465 градусов Цельсия. Этого достаточно, чтобы расплавить свинец. Несмотря на то, что Венера находится дальше от Солнца, чем Меркурий (первая планета Солнечной системы) именно мощный парниковый эффект сделал ее самой жаркой планетой.

По словам Канги, на Венере из-за такой высокой температуры не может быть жидкой воды на поверхности. Но исследования показали, что когда-то на этой планете было столько же воды, как и на Земле, но большая ее часть испарилась.

На Венере из-за высокой температуры не может быть жидкой воды на поверхности. Но исследования показали, что когда-то на этой планете было столько же воды, как и на Земле, но большая ее часть испарилась Фото: NASA

Земля и Венера получают тепло от Солнца, но часть этого тепла уходит обратно в космос. Остальная часть поглощается поверхностью планет. Определенные газы в атмосфере планеты могут удерживать тепло, и они называются парниковыми газами. Из-за них меньше тепла уходит в космос и задерживается большая его часть на планете. Основными парниковыми газами являются водяной пар, метан, оксид азота и углекислый газ.

Если бы на Венере не было парникового эффекта, то температура там была бы на 390 градусов ниже. Что касается Земли, то в этом случае температура была бы на десятки градусов ниже, а значит наша планета была бы очень холодной.

Считается, что в далеком прошлом на Венере произошла слишком мощная вулканическая активность, которая привела к выбросу очень большого количества парниковых газов, особенно углекислого газа. По мере того, как температура на Венере резко повышалась, жидкая вода выкипала, а водяной пар присоединялся к другим парниковым газам в атмосфере. Таким образом возник неконтролируемый парниковый эффект.

Считается, что в далеком прошлом на Венере произошла слишком мощная вулканическая активность, которая привела к выбросу очень большого количества парниковых газов, особенно углекислого газа. Иллюстрация Фото: space.com

Ученые все же считают, что на Земле такой мощный парниковый эффект невозможен, ведь у планеты атмосфера меньше и она содержит меньше углекислого газа. По словам Канги, это не значит, что не нужно беспокоится об изменении климата на Земле. Дело в том, что парниковый эффект на нашей планете усиливается, и, хотя Земля и не превратится в адскую горячую планету, жизнь на ней может стать очень сложной из-за слишком высокой температуры.

Как уже писал Фокус, к астероиду, в который врезался аппарат NASA, отправилась новая миссия. Космический аппарат Hera должен изучить последствия удара по астероиду Диморф для улучшения стратегии планетарной защиты.

Также Фокус писал о том, что ярче Венеры в ночном небе может стать в конце октября новая комета, которую недавно обнаружили астрономы. Самое главное, чтобы эта комета смогла пережить близкую встречу с Солнцем.