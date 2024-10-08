Венера зберігає в собі страшне попередження про те, що може статися із Землею (фото)

Вчені вважають, що Венера є гарним прикладом того, як парниковий ефект може вийти з-під контролю.

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Середня температура на Землі поступово підвищується і глобальне потепління спричинене наповненням атмосфери парниковими газами через діяльність людини. Ці гази утримують тепло, внаслідок чого виникає парниковий ефект. Але такий самий ефект можна спостерігати і на Венері. Це найспекотніша планета Сонячної системи і її часто називають "злим близнюком" Землі. Обидві планети схожі за розміром, хоча Венера трохи менша за Землю. Також вони спочатку були напрочуд схожими одна на одну. Але щось у минулому Венери пішло не так і вона перетворилася на пекельну планету. Є велика ймовірність, що це "щось" є потужним неконтрольованим парниковим ефектом, пише Space.

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Через те, що люди викидають в атмосферу Землі все більше парникових газів, це призводить до швидшого нагрівання нашої планети. Вчені попереджають про екстремальні негативні наслідки глобального потепління. Венера є гарним прикладом того, як парниковий ефект може вийти з-під контролю, каже Ерін Кангі з Університету штату Колорадо в Боулдері, США.

Венера — це найспекотніша планета Сонячної системи і її часто називають "злим близнюком" Землі Фото: ESA

Важливо розуміти, що причини парникового ефекту на Землі та Венері відрізняються. На пекельній планеті він виник природним способом через дуже сильну вулканічну активність мільйони, а може навіть мільярди років тому. На Землі парниковий ефект спричинений діяльністю людини. Проте, це не означає, що Венера не може бути прикладом екстремальних наслідків зміни клімату. За словами Кангі, Венера дає деяке уявлення про те, що може чекати на Землю в майбутньому, якщо не припинити викид парникових газів.

Атмосфера Венери в 90 разів товща, ніж у Землі. Тиск на поверхні спекотної планети схожий на тиск на глибині приблизно 780 м в океані Землі. Через дуже сильний парниковий ефект температура на Венері становить приблизно 465 градусів Цельсія. Цього достатньо, щоб розплавити свинець. Попри те, що Венера розташована далі від Сонця, ніж Меркурій (перша планета Сонячної системи) саме потужний парниковий ефект зробив її найспекотнішою планетою.

За словами Кангі, на Венері через таку високу температуру не може бути рідкої води на поверхні. Але дослідження показали, що колись на цій планеті було стільки ж води, як і на Землі, але більша її частина випарувалася.

На Венері через високу температуру не може бути рідкої води на поверхні. Але дослідження показали, що колись на цій планеті було стільки ж води, як і на Землі, але більша її частина випарувалася Фото: NASA

Земля і Венера отримують тепло від Сонця, але частина цього тепла йде назад у космос. Інша частина поглинається поверхнею планет. Певні гази в атмосфері планети можуть утримувати тепло, і вони називаються парниковими газами. Через них менше тепла йде в космос і затримується більша його частина на планеті. Основними парниковими газами є водяна пара, метан, оксид азоту і вуглекислий газ.

Якби на Венері не було парникового ефекту, то температура там була б на 390 градусів нижчою. Щодо Землі, то в цьому разі температура була б на десятки градусів нижчою, а отже наша планета була б дуже холодною.

Вважається, що в далекому минулому на Венері сталася занадто потужна вулканічна активність, яка призвела до викиду дуже великої кількості парникових газів, особливо вуглекислого газу. У міру того, як температура на Венері різко підвищувалася, рідка вода википала, а водяна пара приєднувалася до інших парникових газів в атмосфері. Так виник неконтрольований парниковий ефект.

Вважається, що в далекому минулому на Венері сталася занадто потужна вулканічна активність, яка призвела до викиду дуже великої кількості парникових газів, особливо вуглекислого газу. Ілюстрація Фото: space.com

Учені все ж вважають, що на Землі такий потужний парниковий ефект неможливий, адже у планети менша атмосфера і вона містить менше вуглекислого газу. За словами Кангі, це не означає, що не потрібно турбуватися про зміну клімату на Землі. Річ у тім, що парниковий ефект на нашій планеті посилюється, і, хоча Земля і не перетвориться на пекельно гарячу планету, життя на ній може стати дуже складним через занадто високу температуру.

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