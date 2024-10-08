Очень волнительный момент. Ученые рассказали, почему кошки "болтают", когда видят добычу

Кошки издают различные звуки, чтобы общаться с людьми и животными вокруг, но порой они также тихонько мяукают, когда видят добычу.

Related video

Люди и кошки тысячелетиями живут бок и бок и все же, нам еще многое неизвестно об их поведении. Не секрет, что кошки издают различные звуки, общаясь с людьми и другими животными. Например, мяуканье, направленное в основном на людей, является призывом к вниманию или еде, в то время как шипение или рычание на других кошек или животных указывает на стресс и враждебность, пишет Live Science.

Но порой кошки также немного болтают, как правило, когда видят добычу. Что это значит? По словам по поведению кошек Микеля Дельгадо, очень сложно сказать, что происходит на самом деле, но это не похоже на общение с людьми и другими животными. В то же время независимость кошек значительно затрудняет изучения их поведения в лабораториях. Впрочем, владельцы животных и ученые нашли ряд возможных объяснений.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Дельгадо отмечает, что одна из гипотез заключается в том, что это поведение фрустрации: кошки видят добычу, но между ними есть барьер. Подобно тому, как люди ворчат или хмыкают, когда раздражаются, эти необычные вокализации могут быть просто выражением определенной кошачьей эмоции. Причем, это не обязательно реакция на негативный опыт — может быть и простым волнением.

Но, никаких научных доказательств этой теории, увы, все еще нет. Дельгадо также заявляет, что разработка эксперимента для проверки этой гипотезы будет весьма непростой. Во-первых, необходимо узнать, при каких обстоятельствах они болтают и что они делают. Во-вторых, демонстрация эмоциональной реакции кошки будет более сложной, а потому необходимо включить некоторые физиологические показатели стресса, такие как гормоны стресса.

Другая теория предполагает, что болтовня кошек связана с необходимостью открыть рот, чтобы усилить обоняние. По словам эволюционного биолога из Вашингтонского университета в Сент-Луисе Джонатана Лососа, животные могут открывать и закрывать рот, чтобы впустить воздух в то место, где у них находится нечто, известное как вомероназальный орган или орган Якобсона. Известно, что этот орган расположен на небе и действует как второй нос, позволяя животным чувствовать запахи, отличные от тех, которые обнаруживаются только носом.

Еще одна теория получила немного больше научной поддержки и предполагает, что звуки, издаваемые кошками, похожи на звуки, издаваемые обезьянами. По словам Лососа, кошки якобы могут издавать звуки, похожие на звуки, издаваемые добычей, чтобы привлечь ее внимание.

Результаты наблюдений показывают, что в щебетании кошек есть некоторое сходство с щебетанием мелких птиц. Впрочем, эта теория проверялась экспериментально лишь один раз, а потому она все еще не считается доказанной.

Ученые отмечают, что большинство мелких кошек все еще изучены недостаточно и нам все еще известно слишком мало о них, в том числе и предков домашних кошек — североафриканских диких кошках. Ученые считают, что ключом к пониманию домашних кошек является изучение диких кошек — так или иначе, наши питомцы многое унаследовали от своих предков.

В результате Дельгадо отмечает, что причина по которой кошки болтают, глядя на добычу, все еще остается загадкой. Однако ученые признают, что владельцы питомцев, вероятно, могут помочь ученым раскрыть секреты поведения животных.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему кошки так любят сидеть на наших ноутбуках.