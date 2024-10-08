Раны Земли затягиваются. Арктический озон достиг рекордного уровня за последние 50 лет (фото)

Исследователи считают, что показатели текущего года стали наиболее обнадеживающими за всю историю наблюдений.

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В последние несколько десятилетий ученые только и говорили о том, что о дырах в озоновом слое Земли над полярными регионами, где уровень стратосферного озона значительно истощен из-за климатического кризиса. Основной причиной истончения озонового слоя считаются хлорфторуглероды (ХФУ) антропогенного происхождения, выделяемые из бытовых предметов, например жидкостей в холодильниках, кондиционерах и аэрозольных баллончиках, пишет PHYS.org.

В 1987 году страны подписали международное соглашение, известное как Монреальский протокол и направленное на прекращение производства и потребления веществ, разрушающих озоновый слой Земли. К счастью для нас, эта стратегия сработала, на что указывают данные наблюдений. Отметим, что программа рассчитана на то, что "залечить" озоновые дыры на теле Земли к 2045 и 2066 годам над Арктикой и Антарктидой соответственно.

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С начала 2000-х годов уровни стратосферного озоноразрушающего неорганического хлора и брома в Арктике снижалась, но это происходило достаточно медленно. Теперь, в новом исследовании, доктор Пол Ньюман из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, обнаружили, что март 2024 года стал рекордным месяцем для арктического озона за последние полсотни лет, после периода общего увеличения в течение зимы 2023-2024 годов.

Наблюдения показывают, что уровень выше среднего продолжал сохраняться вплоть до сентября 2024 года. Ученые отмечают, что это очень важно, поскольку ранее весна ассоциировалась с истощением озона. По словам доктора Ньюмана, важность нового исследования заключается в том, что оно является доказательством снижения опасных уровней веществ, разрушающих озоновый слой. В данный момент ученые фиксируют снижение уровней ХФУ и предполагают, что это даст озоновому слою шанс на восстановление.

Отметим, что озон — естественный "солнцезащитный крем" Земли. В результате восстановление озонового слоя — хорошая новость для человечества, поскольку это хорошо для окружающей среды, а также показывает, что совместные международные усилия действительно могут работать.

Модель восстановления озоновой дыры в Арктике в 2024 году Фото: NASA Earth Observatory

В ходе исследования доктор Ньюман и его коллеги исследовали метеорологические и спутниковые данные обратного рассеяния ультрафиолета для наблюдения за общим озоновым столбом с 1979 года. Наблюдения показывают, что в марте 2024 года среднее значение достигло пика в 477 единиц Добсона (ЕД), что на 6 ЕД выше предыдущего рекорда в марте 1979 года и на 60 ЕД выше среднего значения за период исследования. Ежедневные рекордные уровни для Арктики наблюдались примерно половину месяца, а 20 марта наблюдался максимум в 499 DU.

Команда также обнаружила, что нижняя часть стратосферы Земли также испытала рекордные температуры в течение 23 дней месяца, что совпадает с уровнями озона из-за более теплых погодных систем, перемещающихся из нижележащей тропосферы в стратосферу.

Авторы исследования полагаю, что аномальные температуры и уровни озона в марте 2024 года объясняются усилением зимних вихревых потоков тепла от атмосферных волн Россби. Эти волны перемещаются в стратосферу и вызывают нисходящее движение в полярных регионах, что приводит к более теплым полярным температурам.

Однако волны также замедляют стратосферное полярное ночное струйное течение вокруг Арктики, а это приводит к тому, что воздух из средних широт сходится на полюсе, перенося больше озона в регион, чем наблюдается обычно. В результате ученые пришли к выводу, что у нас вновь есть надежда, что озоновые дыры на теле Земли вскоре заживут.

Ранее Фокус писал о том, что озоновая дыра уменьшилась вдвое, но этого недостаточно. Ученые рассказали, что нас ждет.