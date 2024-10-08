Рани Землі затягуються. Арктичний озон досяг рекордного рівня за останні 50 років (фото)

Дослідники вважають, що показники поточного року стали найбільш обнадійливими за всю історію спостережень.

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В останні кілька десятиліть учені тільки й говорили про те, що про дірки в озоновому шарі Землі над полярними регіонами, де рівень стратосферного озону значно виснажений через кліматичну кризу. Основною причиною витончення озонового шару вважають хлорфторвуглеці (ХФУ) антропогенного походження, що виділяються з побутових предметів, наприклад, рідин у холодильниках, кондиціонерах і аерозольних балончиках, пише PHYS.org.

У 1987 році країни підписали міжнародну угоду, відому як Монреальський протокол, спрямовану на припинення виробництва і споживання речовин, що руйнують озоновий шар Землі. На щастя для нас, ця стратегія спрацювала, на що вказують дані спостережень. Зазначимо, що програма розрахована на те, щоб "залікувати" озонові діри на тілі Землі до 2045 і 2066 років над Арктикою й Антарктидою відповідно.

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З початку 2000-х років рівні стратосферного озоноруйнівного неорганічного хлору і брому в Арктиці знижувалася, але це відбувалося досить повільно. Тепер, у новому дослідженні, доктор Пол Ньюман з Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA, виявили, що березень 2024 року став рекордним місяцем для арктичного озону за останні півсотні років, після періоду загального збільшення протягом зими 2023-2024 років.

Спостереження показують, що рівень вище середнього продовжував зберігатися аж до вересня 2024 року. Вчені зазначають, що це дуже важливо, оскільки раніше весна асоціювалася з виснаженням озону. За словами доктора Ньюмана, важливість нового дослідження полягає в тому, що воно є доказом зниження небезпечних рівнів речовин, що руйнують озоновий шар. Наразі вчені фіксують зниження рівнів ХФУ і припускають, що це дасть озоновому шару шанс на відновлення.

Зазначимо, що озон — природний "сонцезахисний крем" Землі. У результаті відновлення озонового шару — хороша новина для людства, оскільки це добре для довкілля, а також показує, що спільні міжнародні зусилля справді можуть працювати.

Модель відновлення озонової діри в Арктиці у 2024 році Фото: Черное море

Під час дослідження доктор Ньюман і його колеги досліджували метеорологічні та супутникові дані зворотного розсіювання ультрафіолету для спостереження за загальним озоновим стовпом з 1979 року. Спостереження показують, що в березні 2024 року середнє значення сягнуло піка в 477 одиниць Добсона (ОД), що на 6 ОД вище за попередній рекорд у березні 1979 року і на 60 ОД вище за середнє значення за період дослідження. Щоденні рекордні рівні для Арктики спостерігалися приблизно половину місяця, а 20 березня спостерігався максимум у 499 DU.

Команда також виявила, що нижня частина стратосфери Землі також зазнала рекордних температур протягом 23 днів місяця, що збігається з рівнями озону через тепліші погодні системи, які переміщуються з нижньої тропосфери в стратосферу.

Автори дослідження вважають, що аномальні температури та рівні озону в березні 2024 року пояснюються посиленням зимових вихрових потоків тепла від атмосферних хвиль Россбі. Ці хвилі переміщаються в стратосферу і спричиняють низхідний рух у полярних регіонах, що призводить до тепліших полярних температур.

Однак хвилі також уповільнюють стратосферну полярну нічну струминну течію навколо Арктики, а це призводить до того, що повітря із середніх широт сходиться на полюсі, переносячи більше озону в регіон, ніж спостерігається зазвичай. У результаті вчені дійшли висновку, що в нас знову є надія, що озонові діри на тілі Землі незабаром заживуть.

Раніше Фокус писав про те, що озонова діра зменшилася вдвічі, але цього недостатньо. Вчені розповіли, що на нас чекає.