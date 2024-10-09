Мир нагреется почти вдвое выше критической точки: какая участь ждет людей и животных

Исследователи предполагают, что при всех усилиях нам, вероятно, не удастся сдержать потепление планеты и оно выйдет далеко за черты в 1,5 °C.

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Слова "беспрецедентный" и "экстремальный" возглавили хит-парад наиболее популярных выражений в этом году. Ученые то и дело заявляют о том, что на мир обрушились беспрецедентно быстро усиливающиеся штормы, такие как Хелен и Милтон, экстремальная засуха обрушилась на Бразилию, иссушив огромные реки и оставив их русла пустыми, а люди по всему миру умирали из-за рекордной жары, которая порой превышала порог в 50°C, пишет Science Alert.

Увы, ученые считают, что это лишь начало катастрофы и в дальнейшем нас ждет значительно худший сценарий. Например, ученые из Сиднейского университета и Программы трофических каскадов Университета штата Орегон считают, даже если правительствам удастся достичь своих целей по сокращению выбросов на планете, мир все равно может нагреться на 2,7°C. Для сравнения, это почти вдове больше черты, установленной Парижским соглашением по удержанию изменения климата.

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Люди, к сожалению, не адаптированы к таким условиям. Человеческая цивилизация зародилась около 10 000 лет назад в весьма благоприятных условиях — на планете не было слишком жарко или слишком холодно. Но этот пригодный для жизни период, вероятно, подходит к концу — уже через десятилетия климатические условия будут значительно более опасными чем все, с чем когда-либо прежде сталкивались люди.

Исследователи обнаружили, что выбросы из-за сжигания ископаемого топлива все еще остаются относительно высокими. Несмотря на годы предупреждений, потребление ископаемого топлива фактически лишь возросло, что подталкивает планету к новым рекордам потепления. Ученые обнаружили, что использование ископаемого топлива за последние десятилетия увеличилось в невероятные 14 раз и это не могло не оставить отпечаток на всей планете.

Известно, что 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, но ученые не сомневаются, что 2024, вероятно, побьет этот рекорд. Вероятно, если человечество не решит главную проблему — сжигание ископаемого топлива — концентрация парниковых газов в атмосфере Земли продолжит увеличиваться, а наша планета продолжит закипать.

Новые отчеты также показывают, что проблема усугубляется и недавним снижением количества атмосферных аэрозолей из-за усилий по сокращению загрязнения. Эти мелкие частицы фактически выступали своеобразными рефрижераторами для Земли. Без этого охлаждающего эффекта темпы глобального потепления могут ускориться.

Не менее важную роль в этом процессе также играет вырубка лесов, в особенности в таких критических районах как Амазонка, леса которой буквально считают "зелеными легкими" планеты. Еще одной проблемой считается и потеря морского льда — когда он тает или не формируется, темная морская вода обнажается, поглощая солнечный свет, что лишь ускоряет потепление.

Ученые предупреждают, что человечеству стоит проснуться уже сейчас и начать естественные решения, например:

лесовосстановление;

восстановление почв;

защита районов, подверженных лесным пожарам;

ужесточение политики землепользования.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что деревья на Земле находятся в ужасном положении.