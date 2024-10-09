Світ нагріється майже вдвічі вище критичної точки: яка доля чекає людей і тварин

Дослідники припускають, що за всіх зусиль нам, імовірно, не вдасться стримати потепління планети й воно вийде далеко за межі в 1,5 °C.

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Слова "безпрецедентний" і "екстремальний" очолили хіт-парад найпопулярніших виразів цього року. Вчені раз у раз заявляють про те, що на світ обрушилися шторми, які безпрецедентно швидко посилювалися, як-от Гелен і Мілтон, екстремальна посуха обрушилася на Бразилію, висушивши величезні річки й залишивши їхні річища порожніми, а люди в усьому світі помирали через рекордну спеку, яка часом перевищувала поріг у 50°C, пише Science Alert.

На жаль, вчені вважають, що це лише початок катастрофи та надалі на нас чекає значно гірший сценарій. Наприклад, науковці із Сіднейського університету та Програми трофічних каскадів Університету штату Орегон вважають, що навіть якщо урядам вдасться досягти своїх цілей зі скорочення викидів на планеті, світ все одно може нагрітися на 2,7°C. Для порівняння, це майже вдвічі більше за межу, встановлену Паризькою угодою з утримання зміни клімату.

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Люди, на жаль, не адаптовані до таких умов. Людська цивілізація зародилася близько 10 000 років тому в вельми сприятливих умовах — на планеті не було надто спекотно чи надто холодно. Але цей придатний для життя період, імовірно, добігає кінця — уже за десятиліття кліматичні умови будуть значно небезпечнішими за все, з чим будь-коли колись раніше стикалися люди.

Дослідники виявили, що викиди через спалювання викопного палива все ще залишаються відносно високими. Попри роки попереджень, споживання викопного палива фактично лише зросло, що підштовхує планету до нових рекордів потепління. Вчені виявили, що використання викопного палива за останні десятиліття збільшилося в неймовірні 14 разів і це не могло не залишити відбиток на всій планеті.

Відомо, що 2023 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень, але вчені не сумніваються, що 2024 рік, ймовірно, поб'є цей рекорд. Ймовірно, якщо людство не розв'яже головну проблему — спалювання викопного палива — концентрація парникових газів в атмосфері Землі продовжить збільшуватися, а наша планета продовжить закипати.

Нові звіти також показують, що проблема посилюється і недавнім зниженням кількості атмосферних аерозолів через зусилля зі скорочення забруднення. Ці дрібні частинки фактично виступали своєрідними рефрижераторами для Землі. Без цього охолоджувального ефекту темпи глобального потепління можуть прискоритися.

Не менш важливу роль у цьому процесі також відіграє вирубка лісів, особливо в таких критичних районах як Амазонка, ліси якої буквально вважають "зеленими легенями" планети. Ще однією проблемою вважається і втрата морського льоду — коли він тане або не формується, темна морська вода оголюється, поглинаючи сонячне світло, що лише прискорює потепління.

Науковці попереджають, що людству варто прокинутися вже зараз і почати природні рішення, наприклад:

лісовідновлення;

відновлення ґрунтів;

захист районів, схильних до лісових пожеж;

посилення політики землекористування.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що дерева на Землі перебувають у жахливому становищі.