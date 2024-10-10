Сколько воды ураган может вытолкнуть из океана и почему она так опасна: ученые дали ответ

Исследователи предупреждают, что штормовые нагоны могут быть невероятно опасны и дело не только в силе урагана.

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Ранее в этом году ученые предупредили, что мир ждет экстремальный сезон ураганов: количество названых штормов будет так велико, что исследователи сомневаются, хватит ли им имен. Так и произошло. Нынешний сезон ураганов начался с рекордов, затем наступило, а теперь на Флориду обрушился ураган Милтон, который называют одним из самых разрушительных штормов столетия, пишет Live Science.

Из всех опасностей, которые несут в себе ураганы, штормовой нагон является наибольшей угрозой для жизни и инфраструктуры вдоль побережья. Он может снести дома с фундаментов, затопить прибрежные поселения, а также продвинуться на километры вглубь страны, где разрушит дамбы, обычно защищающие людей от штормов.

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Что такое штормовой нагон

Когда ураган достигает побережья, он выталкивает на берег огромное количество океанской воды — это и есть штормовой нагон. Он выглядит как постепенное повышение уровня воды по мере приближения шторма. В зависимости от размера и пути урагана наводнение от штормового нагона может длиться несколько часов. Далее наступает "момент затишья": когда шторм проходит, наводнение отступает.

Ученые отмечают, что из всех опасностей, которые несут в себе ураганы именно штормовой нагон считается наибольшей угрозой. Высота уровня воды во время урагана может достигать 6 и более метров, а мощные волны наверху штормового нагона могут нанести катастрофический ущерб.

Как штормовые нагоны и приливы приводят к прибрежным наводнениям Фото: National Weather Service

Насколько большим может быть штормовой нагон

Штормовой нагон начинается над открытым океаном: сильные ветры урагана толкают воды океана и заставляют их скапливаться под штормом. Низкое давление воздуха шторма также играет небольшую роль в повышении уровня воды. Высота и протяженность этой воды зависят от силы и размера урагана.

Исследователи отмечают, что по мере того, как объем воды приближается к побережью, другие факторы также могут изменить высоту и протяжность штормового нагона. Например, глубина морского дна является одним из факторов: если в прибрежной зоне морское дно плавно спускается от береговой линии, то вероятность возникновения более сильного штормового нагона выше, чем в зоне с более крутым спуском.

Форма береговой линии также может формировать нагон. Когда штормовой нагон входит в залив или реку, география суши может действовать как воронка, поднимая воду еще выше.

Что формирует штормовой нагон

Исследователи отмечают, что есть и другие факторы, способные повлиять на штормовой нагон и его объемы, а именно: океанские приливы и повышение уровня моря. Во время прилива вода уже находится на повышенной высоте. Если выход на сушу произойдет во время прилива, штормовой нагон вызовет еще более высокий уровень воды и принесет больше воды дальше вглубь суши.

Ранее Фокус писал о том, что едва заметный ураган Милтон в считанные часы превратился в рекордный шторм.