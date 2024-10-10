Скільки води ураган може виштовхнути з океану і чому вона така небезпечна: вчені дали відповідь

Дослідники попереджають, що штормові нагони можуть бути неймовірно небезпечні, і річ не тільки в силі урагану.

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Раніше цього року вчені попередили, що на світ чекає екстремальний сезон ураганів: кількість названих штормів буде такою великою, що дослідники сумніваються, чи вистачить їм імен. Так і сталося. Цьогорічний сезон ураганів розпочався з рекордів, потім настало, а тепер на Флориду обрушився ураган Мілтон, який називають одним із найруйнівніших штормів століття, пише Live Science.

З усіх небезпек, які несуть у собі урагани, штормовий нагін є найбільшою загрозою для життя та інфраструктури вздовж узбережжя. Він може знести будинки з фундаментів, затопити прибережні поселення, а також просунутися на кілометри вглиб країни, де зруйнує дамби, що зазвичай захищають людей від штормів.

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Що таке штормовий нагін

Коли ураган досягає узбережжя, він виштовхує на берег величезну кількість океанської води — це і є штормовий нагін. Він виглядає як поступове підвищення рівня води в міру наближення шторму. Залежно від розміру і шляху урагану повінь від штормового нагону може тривати кілька годин. Далі настає "момент затишшя": коли шторм минає, повінь відступає.

Науковці зазначають, що з усіх небезпек, які несуть у собі урагани, саме штормовий нагін вважається найбільшою загрозою. Висота рівня води під час урагану може сягати 6 і більше метрів, а потужні хвилі нагорі штормового нагону можуть завдати катастрофічної шкоди.

Як штормові нагони і припливи призводять до прибережних повеней Фото: National Weather Service

Наскільки великим може бути штормовий нагін

Штормовий нагін починається над відкритим океаном: сильні вітри урагану штовхають води океану і змушують їх накопичуватися під штормом. Низький тиск повітря шторму також відіграє невелику роль у підвищенні рівня води. Висота і протяжність цієї води залежать від сили й розміру урагану.

Дослідники зазначають, що в міру того, як об'єм води наближається до узбережжя, інші чинники також можуть змінити висоту і протяжність штормового нагону. Наприклад, глибина морського дна є одним із чинників: якщо в прибережній зоні морське дно плавно спускається від берегової лінії, то ймовірність виникнення сильнішого штормового нагону вища, ніж у зоні з крутішим спуском.

Форма берегової лінії також може формувати нагон. Коли штормовий нагін входить у затоку або річку, географія суші може діяти як воронка, піднімаючи воду ще вище.

Що формує штормовий нагін

Дослідники зазначають, що є й інші чинники, здатні вплинути на штормовий нагін та його обсяги, а саме: океанські припливи та підвищення рівня моря. Під час припливу вода вже перебуває на підвищеній висоті. Якщо вихід на сушу відбудеться під час припливу, штормовий нагін спричинить ще вищий рівень води та принесе більше води далі вглиб суші.

Раніше Фокус писав про те, що ледь помітний ураган Мілтон за лічені години перетворився на рекордний шторм.