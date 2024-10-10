Пугающее изобилие. На зубной щетке процветает жизнь: некоторые микробы еще неизвестны науке

Исследователи обнаружили, что щетинки наших зубных щеток буквально кишат жизнь — опасно ли это и стоит ли бояться.

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Для кого-то это может стать сюрпризом, а кто-то и вовсе будет в ужасе, узнав, что наши ванные комнаты — богатые места биологического разнообразия. Фактически в одной лишь этой комнате уживается так много видов, что большинство из них все еще не описаны учеными, пишет IFLScience.

Здесь можно встретить черную плесень, которая невероятно опасна для жизни, но не все микробы, обитающие в ванной комнате на самом деле смертельно опасны. Например, некоторые микробы могут быть нейтральными, а порой и вовсе активно полезными для здоровья человека.

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В мире гораздо больше бактериальных клеток, чем животных или даже животных клеток в целом. Следовательно, одной из крупнейших групп в летописи жизни являются бактериофаги — вирусы, заражающие бактерии. Исследователи отмечают, что фаги невероятно крошечные и едва ли представляют опасность для человека. Впрочем, они также остаются мало изученными.

В новом исследовании под руководством доктора Эрики Хартманн из Северо-Западного университета, команда изучила 34 зубные щетки и образцы биопленки с 96 душевых леек, ДНК и РНК которых они изучали. Отметим, что душевые головки были собраны по всей стране, а образцы зубных щеток лишь вокруг Эванстона (Иллинойс, США).

Ученые изучили образцы и обнаружили "дикое количество вирусов". Хартманн утверждает, что в образцах было невероятно много вирусов, о которых науке известно очень мало, а также много таких, которых ранее никто не видел.

Геномы были получены для 614 вирусных операционных таксономических единиц (OTU), эквивалентных видам, хотя только 22 из них были полными — причиной тому изучение поверхностей, не оптимизированных для этих целей. Ученые также признают, что методы извлечения и секвенирования, увы, менее развиты для непатогенных вирусов и требуют улучшения.

Отметим, что новая работа ученых, по сути, является продолжением предыдущих анализов, показавшим огромное количество бактерий на этих же поверхностях. По словам Хартманн, не все бактерии, скрывающиеся на щетинках зубной щетки, опасны для человека, но они все же гораздо более вероятно станут проблемой для здоровья, чем вирусы.

Команда отмечает, что их новая работа начиналась с простого любопытства: ученые хотели узнать, какие микробы живут в наших домах. Наиболее любопытным местом в этом плане является ванная комната: во-первых, микробам необходима вода, во-вторых, вероятность аэрозольного распыления фекальных бактерий при смыве с не опущенной крышкой унитаза. Все это в комплексе позволяет создать потенциальные очаги жизни.

Ученые обнаружили, что зубные щетки имеют больше разнообразия операционных таксономических единиц, чем душевые головки. Предполагается, что это связано с тем, что они поступали сразу из двух источников:

изо рта;

из водопровода.

Любопытно, что ученые обнаружили невероятное количество фагов, но между ними в отдельных образцах было мало общего, даже среди людей, живущих в одном городе или в одном кругу общения. Результаты указывают на то, что более половины OTU были обнаружены только в одном образце.

Исследователи отмечают, что наиболее распространенной категорией оказались микобактериофаги, заражающие микобактерии, которые несут ответственность за некоторые хронические инфекции легких и заболевания, такие как туберкулез и проказа.

В результате Хартманн призывает поддерживать здоровую среду, вовремя меняя зубные щетки и дезинфицируя поверхности, при этом не слишком часто, чтобы у бактерий не развилась устойчивость к антибиотикам. Если нам удастся поддерживать здоровую среду, фаги смогут держать многочисленные бактерии в узде без нашего активного участия.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.