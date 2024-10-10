Страхітлива ряснота. На зубній щітці процвітає життя: деякі мікроби ще невідомі науці

Дослідники виявили, що щетинки наших зубних щіток буквально кишать життя — чи небезпечно це і, чи варто боятися.

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Для когось це може стати сюрпризом, а хтось і зовсім буде в жаху, дізнавшись, що наші ванні кімнати — багаті місця біологічного різноманіття. Фактично в одній лише цій кімнаті уживається так багато видів, що більшість із них все ще не описані вченими, пише IFLScience.

Тут можна зустріти чорну цвіль, яка неймовірно небезпечна для життя, але не всі мікроби, що мешкають у ванній кімнаті, насправді смертельно небезпечні. Наприклад, деякі мікроби можуть бути нейтральними, а часом і зовсім активно корисними для здоров'я людини.

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У світі набагато більше бактеріальних клітин, ніж тваринних чи навіть тваринних клітин загалом. Отже, однією з найбільших груп у літописі життя є бактеріофаги — віруси, що заражають бактерії. Дослідники зазначають, що фаги неймовірно крихітні й навряд чи становлять небезпеку для людини. Утім, вони також залишаються мало вивченими.

У новому дослідженні під керівництвом докторки Еріки Гартманн з Північно-Західного університету, команда вивчила 34 зубні щітки та зразки біоплівки з 96 душових лійок, ДНК і РНК яких вони вивчали. Зазначимо, що душові головки були зібрані по всій країні, а зразки зубних щіток лише навколо Еванстону (Іллінойс, США).

Вчені вивчили зразки та виявили "дику кількість вірусів". Гартманн стверджує, що в зразках було неймовірно багато вірусів, про які науці відомо дуже мало, а також багато таких, яких раніше ніхто не бачив.

Геноми були отримані для 614 вірусних операційних таксономічних одиниць (OTU), еквівалентних видам, хоча тільки 22 з них були повними — причиною тому вивчення поверхонь, не оптимізованих для цих цілей. Вчені також визнають, що методи вилучення і секвенування, на жаль, менш розвинені для непатогенних вірусів і потребують поліпшення.

Зазначимо, що нова робота вчених, по суті, є продовженням попередніх аналізів, які показали величезну кількість бактерій на цих же поверхнях. За словами Гартманн, не всі бактерії, що ховаються на щетинках зубної щітки, небезпечні для людини, але вони все ж набагато ймовірніше стануть проблемою для здоров'я, ніж віруси.

Команда зазначає, що їхня нова робота починалася з простої цікавості: вчені хотіли дізнатися, які мікроби живуть у наших будинках. Найцікавішим місцем у цьому плані є ванна кімната: по-перше, мікробам необхідна вода, по-друге, ймовірність аерозольного розпилення фекальних бактерій під час змивання з неопущеною кришкою унітаза. Усе це в комплексі дає змогу створити потенційні осередки життя.

Науковці виявили, що зубні щітки мають більше розмаїття операційних таксономічних одиниць, ніж душові головки. Передбачається, що це пов'язано з тим, що вони надходили одразу з двох джерел:

з рота;

із водопроводу.

Цікаво, що вчені виявили неймовірну кількість фагів, але між ними в окремих зразках було мало спільного, навіть серед людей, які живуть в одному місті або в одному колі спілкування. Результати вказують на те, що більша частина OTU була виявлено тільки в одному зразку.

Дослідники зазначають, що найпоширенішою категорією виявилися мікобактеріофаги, які заражають мікобактерії, що несуть відповідальність за деякі хронічні інфекції легень і захворювання, такі як туберкульоз і проказа.

У результаті Гартманн закликає підтримувати здорове середовище, вчасно міняючи зубні щітки та дезінфікуючи поверхні, при цьому не надто часто, щоб у бактерій не розвинулася стійкість до антибіотиків. Якщо нам вдасться підтримувати здорове середовище, фаги зможуть тримати численні бактерії в вузді без нашої активної участі.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.