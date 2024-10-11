Из спутника Млечного Пути убегают звезды со скоростью 100 000 км/ч: что происходит (фото)

Астрономы обнаружили 55 убегающих с невероятной скоростью звезд из Большого Магелланова Облака.

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С помощью космического телескопа Gaia астрономы обнаружили, что 55 звезд покинули звездное скопление R136 в галактике-спутнике Млечного Пути под названием Большое Магелланово Облако. Впервые астрономы обнаружили так много убегающих звезд из одного звездного скопления. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Space.

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Звездное скопление R136, которое находится на расстоянии 158 тысяч световых лет от нас содержит сотни тысяч звезд. Там находится очень много одних из самых массивных звезд, известных астрономам. Некоторые из них имеют массу, которая в 300 раз больше массы Солнца.

Астрономы обнаружили, что массивные звезды, которые улетают из звездного скопления со скоростью 100 000 км/час, должны взорваться сверхновыми примерно в 1 000 световых лет от места своего рождения. Таким образом они превратятся либо в нейтронные звезды или черные дыры.

Данные массивные звезды в миллион раз ярче Солнца, но из-за очень большой массы они не живут долго. Если такие звезды, как Солнце живут 10 млрд лет, то очень массивные звезды – всего несколько миллионов лет. Это происходит из –за того, что они очень быстро сжигают водород в своих ядрах и термоядерный синтез, необходимый для их жизни, прекращается.

Астрономы выяснили, что массивные звезды, которым менее 2 млн лет (это очень молодые звезды), покинули звездное скопление R136 в течение двух событий выброса.

Звездное скопление R136, видимое в правом нижнем углу изображения Большого Магелланова Облака, полученного космическим телескопом Хаббл Фото: NASA

Первый раз звезды покинули скопление примерно 1,8 млн лет назад, и причина кроется в том, как предполагают ученые, что в одном регионе появилось слишком много звезд, гравитация которых повлияла на траекторию движения беглецов. То есть одну звезды начали менять орбиту других.

Второй раз звезды покинули скопление примерно 200 тысяч лет назад. Но в этом случае звезды двигались медленнее и не вылетали в случайном направлении, как в первый раз.

Астрономы считают, что время двух событий выброса из звездного скопления R136 улетело примерно 30% самых массивных звезд. При этом второе событие выброса ученые связывают с тем, что R136 начало взаимодействовать с другим звездным скоплением. В ближайшем будущем оба скопления должны слиться в один объект.

По словам ученых, открытие такого масштабного выброса звезд указывает на то, что они оказывают более значительное влияние на структуру и эволюцию галактик, чем считалось ранее.

Как уже писал Фокус, на Юпитере обнаружено странное движение и ученые не знают, что происходит. За главной особенностью Юпитера, Большим красным пятном, многие десятилетия наблюдают астрономы, но обнаруженное событие является беспрецедентным.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Уэбб сделал фотографию экзопланеты с самой маленькой массой из всех миров, которые ученые увидели именно напрямую.