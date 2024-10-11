Із супутника Чумацького Шляху тікають зірки зі швидкістю 100 000 км/год: що відбувається (фото)

Астрономи виявили 55 зірок, що тікають з неймовірною швидкістю з Великої Магелланової Хмари.

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За допомогою космічного телескопа Gaia астрономи виявили, що 55 зірок покинули зоряне скупчення R136 у галактиці-супутнику Чумацького Шляху під назвою Велика Магелланова Хмара. Уперше астрономи виявили так багато зірок, що тікають з одного зоряного скупчення. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

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Зоряне скупчення R136, яке розташоване на відстані 158 тисяч світлових років від нас, містить сотні тисяч зірок. Там знаходиться дуже багато одних з наймасивніших зірок, відомих астрономам. Деякі з них мають масу, яка в 300 разів більша за масу Сонця.

Астрономи виявили, що масивні зірки, які відлітають із зоряного скупчення зі швидкістю 100 000 км/год, мають вибухнути надновими приблизно за 1000 світлових років від місця свого народження. Таким чином вони перетворяться або на нейтронні зірки, або на чорні діри.

Ці масивні зірки в мільйон разів яскравіші за Сонце, але через дуже велику масу вони не живуть довго. Якщо такі зірки, як Сонце, живуть 10 млрд років, то дуже масивні зірки — лише кілька мільйонів років. Це відбувається через те, що вони дуже швидко спалюють водень у своїх ядрах і термоядерний синтез, необхідний для їхнього життя, припиняється.

Астрономи з'ясували, що масивні зірки, яким менше ніж 2 млн років (це дуже молоді зірки), покинули зоряне скупчення R136 протягом двох подій викиду.

Зоряне скупчення R136, видиме в правому нижньому кутку зображення Великої Магелланової Хмари, отриманого космічним телескопом Габбл Фото: NASA

Перший раз зірки залишили скупчення приблизно 1,8 млн років тому, і причина криється в тому, як припускають учені, що в одному регіоні з'явилося забагато зірок, гравітація яких вплинула на траєкторію руху втікачів. Тобто одні зірки почали змінювати орбіту інших.

Вдруге зірки покинули скупчення приблизно 200 тисяч років тому. Але цього разу зірки рухалися повільніше і не вилітали у випадковому напрямку, як першого разу.

Астрономи вважають, що під час двох подій викиду із зоряного скупчення R136 полетіло приблизно 30% наймасивніших зірок. При цьому другу подію викиду вчені пов'язують із тим, що R136 почало взаємодіяти з іншим зоряним скупченням. У найближчому майбутньому обидва скупчення мають злитися в один об'єкт.

За словами вчених, відкриття такого масштабного викиду зірок вказує на те, що вони чинять більш значний вплив на структуру та еволюцію галактик, ніж вважалося раніше.

Як уже писав Фокус, на Юпітері виявлено дивний рух і вчені не знають, що відбувається. За головною особливістю Юпітера, Великою червоною плямою, багато десятиліть спостерігають астрономи, але виявлена подія є безпрецедентною.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Вебб зробив фотографію екзопланети з найменшою масою з усіх світів, які вчені побачили саме безпосередньо.