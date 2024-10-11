Луна в океане. Ученые засняли самого редкого детеныша горбатого кита с матерью (видео)

Шансы встретить в огромном океане абсолютного белого детеныша горбатого кита ничтожно малы, но ученым удалось заснять его.

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Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для огромного количества вида, некоторые из самых крупных млекопитающим на планете также обитают здесь: речь идет о китах. Эти морские гиганты десятилетиями, а иногда и столетиями бороздят просторы океана, но теперь ученые встретили одного из самых редких и удивительных детенышей в мире, пишет IFLScience.

Речь идет о самке, которую ученые заметили в водах Тонга, в районе Вавау. Внимание исследователей привлек удивительный окрас самки, а именно — ее совершенно белое тело без следа пигмента. Детеныша назвали "Mãhina", что в переводе с тонганского означает "Луна".

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Удивительного детеныша заметили, плавающим и играющим со своей матерью и самцом горбатого кита. Исследователи отмечают, что такое событие вовсе не является чем-то обыденным, так как горбатые киты заплывают в этот регион с июля по ноябрь ежегодно, чтобы спаривать и воспитывать потомство, однако шансы увидеть абсолютно белого детеныша в океане ничтожно малы.

Отметим, что Луна впервые была замечена еще в августе нынешнего года и является первым в истории белым китом, когда-либо родившимся в водах Тонга. Исследователи пытались отследить движения матери с детенышем, однако это оказалось почти невозможным.

Позже фотографу дикой природы Мэтту Портеусу удалось запечатлеть мать с детенышем. Изначально фотографы завоевали доверие самки, которая после подняла детеныша на поверхность, позволив ему взаимодействовать с людьми.

Удивительный окрас детеныша может сделать его уязвимым в океане Фото: Ocean Culture Life

Исследователи не знают, чем именно вызван совершенно белый окрас детеныша — потребуются анализ, чтобы точно установить причину, однако считают, что окрас стал следствием одного из двух факторов:

альбинизм — генетическое заболевание, для которого характерно полное отсутствие пигмента меланина;

лейкизм — заболевание, для которого характерно лишь частичное отсутствие пигмента.

Ученые не уверены, но полагают, что у Луны может быть лейкизм, так как ее глаза черны — у животных с альбинизмом они обычно красные или розовые. Впрочем, возможны и исключения. Ученые м известны случаи, когда у горбатых китов был альбинизм, согласно данным анализа ДНК, однако из глаза также оставались темными.

Несмотря на то, что люди восхищаются окраской Луны, ученые опасаются, что она также может сделать животное уязвимым перед лицом морских хищников. В то время как мать яростно защищает Махину, а сопровождающий самец также отлично справляется с обеспечением ее безопасности. Однако ее ошеломляюще светящаяся белая кожа делает ее очень уязвимой для хищников, и мы просто не знаем, увидим ли мы ее здесь снова когда-нибудь.

Ранее Фокус писал о том, что у берегов Австралии засняли детеныша редкого белого горбатого кита.