Місяць в океані. Учені зняли найрідкісніше дитинча горбатого кита з матір'ю (відео)

Шанси зустріти у величезному океані абсолютне біле дитинча горбатого кита мізерно малі, але вченим вдалося зняти його.

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Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для величезної кількості видів, деякі з найбільших ссавців на планеті також мешкають тут: йдеться про китів. Ці морські гіганти десятиліттями, а іноді й сторіччями борознять простори океану, але тепер вчені зустріли одного з найрідкісніших і найдивовижніших дитинчат у світі, пише IFLScience.

Йдеться про самку, яку вчені помітили у водах Тонга, в районі Вавау. Увагу дослідників привернуло дивовижне забарвлення самки, а саме — її абсолютно біле тіло без сліду пігменту. Дитинча назвали "Mãhina", що в перекладі з тонганської означає "Місяць".

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Дивовижне дитинча помітили, що плавало і гралося зі своєю матір'ю і самцем горбатого кита. Дослідники зазначають, що така подія зовсім не є чимось буденним, адже горбаті кити запливають у цей регіон з липня по листопад щорічно, щоб спаровувати й виховувати потомство, проте шанси побачити абсолютно біле дитинча в океані мізерно малі.

Зазначимо, що Луна вперше була помічена ще в серпні нинішнього року і є першим в історії білим китом, який коли-небудь народився у водах Тонга. Дослідники намагалися відстежити рухи матері з дитинчам, однак це виявилося майже неможливим.

Пізніше фотографу дикої природи Метту Портеусу вдалося сфотографувати матір із дитинчам. Спочатку фотографи завоювали довіру самки, яка після підняла дитинча на поверхню, дозволивши йому взаємодіяти з людьми.

Дивовижне забарвлення дитинчати може зробити його вразливим в океані Фото: Ocean Culture Life

Дослідники не знають, чим саме спричинене абсолютно біле забарвлення дитинчати — знадобляться аналізи, щоб точно встановити причину, проте вважають, що забарвлення стало наслідком одного з двох чинників:

альбінізм — генетичне захворювання, для якого характерна повна відсутність пігменту меланіну;

лейкізм — захворювання, для якого характерна лише часткова відсутність пігменту.

Вчені не впевнені, але вважають, що у Місяця може бути лейкізм, оскільки його очі чорні — у тварин з альбінізмом вони зазвичай червоні або рожеві. Утім, можливі й винятки. Вченим відомі випадки, коли у горбатих китів був альбінізм, згідно з даними аналізу ДНК, однак очі також залишалися темними.

Попри те, що люди захоплюються забарвленням Місяця, вчені побоюються, що воно також може зробити тварину вразливою перед обличчям морських хижаків. У той час як мати люто захищає Махіну, а самець, що супроводжує, також відмінно справляється із забезпеченням її безпеки. Однак її приголомшливо біла шкіра робить її дуже вразливою для хижаків, і ми просто не знаємо, чи побачимо ми її тут знову коли-небудь.

Раніше Фокус писав про те, що біля берегів Австралії зняли дитинча рідкісного білого горбатого кита.