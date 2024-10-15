Волны в Атлантическом океане впервые получили те же права, что и люди: как это произошло (фото)

Впервые в истории государственный орган предоставил океанским волнам те же права, что и человеку.

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Впервые в истории волны, разбивающиеся в устье реки Доси в Бразилии, где она впадает в Атлантический океан, стали волнами и частью океана, которым предоставили статус юридического лица. Простыми словами, они получили те же права, что и люди, пишет IFLScience.

Такое решение было принято местным государственным органом — муниципальным советом близлежащего города Линьярис. Новый закон впервые был одобрен в качестве законопроекта в июне 2024 года и вступил в силу в середине августа. В документе значится, что экологическое равновесие волн и связанных с ними вод было защищено — то есть, защита должна быть обеспечена их физическим и химическим условиям, особенно от вмешательства человека, в том числе и такого как загрязнение.

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Впрочем, речь идет не только о состоянии волн и связанных с ними экосистем. В документе также значится, что волны имеют право "способствовать гармоничному взаимодействию с людьми посредством культурных, духовных и экологических практик".

По словам юриста по вопросам окружающей среды и исполнительного директора бразильской неправительственной организации Mapas Ванессы Хассон, такой шаг был предпринят для признания важной культурной и экономической роли волн в обществе. Отметим, что это место является весьма популярным среди серфингистов.

Загрязнение и серфинг вышли на первый план в 2015 году, когда плотина Фундао около города Мариана обрушилась, в результате чего в реку Досе попало 60 миллионов кубических метров — около 25 000 олимпийских бассейнов — железорудных отходов и грязи.

Последствия катастрофы на плотине можно было увидеть даже из космоса Фото: NASA/Joshua Stevens

Загрязнение добралось до устья реки в Линьярисе, по пути повлияв на водную флору и фауну, что послужило предотвращением волн, которые и сделали этот район невероятно популярным среди серфингистов.

Предполагается, что предоставление волнам и связанным с ними водам прав может стать одним из способов предотвращения подобных инцидентов в будущем или, по крайней мере, привлечения виновных к ответственности. Отметим, что это является одной из новых мер защиты, на которые местные волны теперь имеют право.

Увы, волны не смогут представлять сами себя, когда дело доходит до обеспечения соблюдения их новых прав — они могут иметь юридическую правосубъектность, но они не могут говорить. В результате местные власти избрали специальный комитет, который будет играть эту роль. Известно, что в него вошли представители серфингистов, местного коренного сообщества, а также комитета по охране окружающей среды городского совета.

Хотя это первый случай, когда государственный орган предоставил части океана юридические права, это далеко не первый случай, когда водоему был предоставлен юридический статус. Например, река Уонгануи в Новой Зеландии стала первой рекой в мире, которой были предоставлены те же юридические права, что и человеку. В Эквадоре права природы закреплены в конституции — и нарушение этих прав воспринимается серьезно.

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