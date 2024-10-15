Хвилі в Атлантичному океані вперше отримали ті самі права, що й люди: як це сталося (фото)

Уперше в історії державний орган надав океанським хвилям ті самі права, що й людині.

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Уперше в історії хвилі, що розбиваються в гирлі річки Досі в Бразилії, де вона впадає в Атлантичний океан, стали хвилями й частиною океану, яким надали статус юридичної особи. Простими словами, вони отримали ті самі права, що й люди, пише IFLScience.

Таке рішення ухвалив місцевий державний орган — муніципальна рада прилеглого міста Ліньяріс. Новий закон вперше було схвалено як законопроєкт у червні 2024 року, він набув чинності в середині серпня. У документі зазначено, що екологічна рівновага хвиль і пов'язаних із ними вод була захищена — тобто, захист має бути забезпечений їхнім фізичним і хімічним умовам, особливо від втручання людини, зокрема й такого як забруднення.

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Утім, ідеться не тільки про стан хвиль і пов'язаних із ними екосистем. У документі також зазначено, що хвилі мають право "сприяти гармонійній взаємодії з людьми за допомогою культурних, духовних та екологічних практик".

За словами юристки з питань довкілля та виконавчої директорки бразильської неурядової організації Mapas Ванесси Хассон, такий крок було зроблено для визнання важливої культурної та економічної ролі хвиль у суспільстві. Зазначимо, що це місце є досить популярним серед серфінгістів.

Забруднення і серфінг вийшли на перший план 2015 року, коли гребля Фундао біля міста Маріана обвалилася, внаслідок чого в річку Досе потрапило 60 мільйонів кубічних метрів — близько 25 000 олімпійських басейнів — залізорудних відходів і бруду.

Наслідки катастрофи на греблі можна було побачити навіть із космосу Фото: Земля

Забруднення дісталося до гирла річки в Ліньярісі, по дорозі вплинувши на водну флору і фауну, що послужило запобіганням хвиль, які та зробили цей район неймовірно популярним серед серфінгістів.

Передбачається, що надання хвилям і пов'язаним із ними водам прав може стати одним зі способів запобігання подібним інцидентам у майбутньому або принаймні притягнення винних до відповідальності. Зазначимо, що це є одним із нових заходів захисту, на які місцеві хвилі тепер мають право.

На жаль, хвилі не зможуть представляти самі себе, коли справа доходить до забезпечення дотримання їхніх нових прав — вони можуть мати юридичну правосуб'єктність, але вони не можуть говорити. У результаті місцева влада обрала спеціальний комітет, який відіграватиме цю роль. Відомо, що до нього увійшли представники серфінгістів, місцевої корінної спільноти, а також комітету з охорони навколишнього середовища міської ради.

Хоча це перший випадок, коли державний орган надав частині океану юридичні права, це далеко не перший випадок, коли водоймі було надано юридичний статус. Наприклад, річка Уонгануї в Новій Зеландії стала першою річкою у світі, якій було надано ті самі юридичні права, що й людині. В Еквадорі права природи закріплені в конституції — і порушення цих прав сприймається серйозно.

Раніше Фокус писав про те, що в Тихому океані ховаються "велетні": вчені не знали про їхнє існування.