Тайна Земли возрастом 34 млн лет будет раскрыта: со дна Мирового океана исчезло что-то важное

В течение десятилетий ученые считали, что крупное похолодание, породившее значительное падение уровня моря, оставило нечто на дне океана, но ученые не обнаружили следов.

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Около 34 миллионов лет назад крупное похолодание на планете привело к значительному падению уровня Мирового океана и повлияло на климат Земли. По крайней мере, так предполагает ведущая теория исследователей. Если это действительно так, одним из последствий этого масштабного климатического события должно было стать огромное количество песчаных отложений, очутившихся на дне океана, пишет The Debrief.

Если события действительно развивались таким образом, песчаные отложения должны были бы сохраниться на морском дне по сей день. Более того, в них должны были бы сохраниться подсказки о том, что вызвало столь значительные изменения климата в ту древнюю главу истории нашей планеты. Однако глубоководные отложения океана, которые ученые ожидали найти в память об одном из самых резких периодов изменения климата на Земле с момента вымирания динозавров, вероятно, попросту не существуют.

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К такому выводу в новом исследовании пришли ученые из Стэнфорда, которые проанализировали данные сотен более ранних исследований. Команда обнаружила, что ранее попросту не было обнаружено значительного количества осадков, совпадающих с этим периодом. Теперь перед учеными возникла новая загадка.

По словам Стефана Грэма, профессора Уэлтона Джозефа и Мода Л'Анфер Крука из Школы устойчивого развития Стэнфордского университета утверждают, что их выводы привели к неизбежному вопросу: куда подевались все осадки? Команда полагает, что поиск ответов в действительности может помочь ученым разгадать динамику того, что произошло с Землей десятки миллионов лет назад, а также, как эти изменения повлияли на морские осадочные системы.

Ученые считают, что "пробел" в геологической летописи, на который указывает отсутствие этого слоя, предполагает множество факторов, способных влиять на резкие изменения климата и элементы, управляющие современными изменениями, происходящими с земным климатом.

По мнению доцента кафедры наук о Земле в Университете штата Монтана Зака Бертона, результаты нового исследования являются первым доказательством того, как глобальная перспектива океанических осадочных систем планеты отреагировала на период экстремального перехода.

Известно, что в этот период наблюдалось значительное похолодание, что привело к накоплению замерзшей воды в ранее свободной ото льда Антарктиде. В результате уровень мирового океана значительно понизился, что ознаменовало значительные изменения климата, а в конечном итоге и вовсе привело к массовому вымиранию животных в море и на суше.

Климатические косвенные данные указывают на то, что в течение миллионов лет до этого на Земле сохранялись самые высокие температуры и самые высокие уровни моря с момента вымирания динозавров. В предыдущем исследовании ученые предположили, что эрозия суши должна была перенести в океан огромное количество отложений.

В новой работе ученые провели переоценку предыдущих результатов и были удивлены: им удалось обнаружить слишком мало свидетельств отложений из позднего эоцена и олигоцена. По словам Бертона, они с коллегами заметили, что "пробелы в летописи горных пород" образовались во время экстремального похолодания климата и океанографических изменений эоцена-олигоцена.

Что касается того, какие процессы могли привести к такому незначительному отложению осадков, Бертон и его команда предполагают, что могло иметь место движение из-за течений на дне океана, которые препятствовали осаждению осадков в этот период. Еще одна теория предполагает, что осадки, обычно откладывающиеся в бассейнах ближе к берегу, могли быть вынесены дальше, в конечном итоге оседая на глубоких абиссальных равнинах, которые покрывают более 50% поверхности Земли, но при этом остаются одними из наименее исследованных областей нашей планеты.

Ранее Фокус писал о том, что волны в Атлантическом океане впервые получили те же права, что и люди: как это произошло.