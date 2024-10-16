Логово гигантских червей. Глубоко в океане на стыке тектонических плит процветают вовсе не микробы

Ранее ученые считали, что в самых глубоких точках океана под морским дном способны процветать лишь вирусы и микробы, но это оказалось не совсем так.

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Океан покрывает большую часть поверхности нашей планеты и является домом для невероятного количества жизни. Ранее ученые полагали, что в самых глубоких точках океана, под морским дном на стыках тектонических плит способны выживать лишь вирусы и микробы, но новая находка показывает, что это вовсе не так, пишет Live Science.

Ученые из Института океана имени Шмидта исследовали полости мод морским дном на Восточно-Тихоокеанском поднятии — океаническом хребте недалеко от Галапагосских островов. В ходе экспедиции ученые заметили нечто любопытное: в этой тесной и негостеприимной среде процветают не только вирусы и микробы. Наблюдения показывают, что гигантские призрачно-белые трубчатые черви также процветают здесь.

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Команда заявляет, что это впервые в истории, когда ученым удалось обнаружить животных, выкопанных из заполненных жидкостью неглубоких полостей в подводном дне глубоководных гидротермальных источников. Отметим, что в подобных глубоководных источниках ранее уже была описана микробная и вирусная жизнь, но теперь ученые показали, что здесь процветает и животная жизнь.

Результаты свидетельствуют о том, что полостях обитают трубчатые черви "рекордных размеров": длина трубок у вида Oasisia alvinae достигает 20 сантиметров, а у вида Riftia pachyptila — 50 сантиметров. Авторы исследования также отмечают, что изначально их поиски были сосредоточены на личинках трубчатых червей и других существ гидротермальных источников, которые, как предполагалось, могут колонизировать источники изнутри земной коры.

Гидротермальные источники образуются в вулканически активных областях, когда вода, просачивающаяся через трещины в морском дне, вступает в контакт с магмой и извергается в виде кипящей, богатой минералами жидкости. Именно эта жидкость и привлекает животных, живущих в симбиозе с микробами, способными преобразовывать минералы в энергию. Но как именно эти сообщества набирают личинок для сохранения в течение нескольких поколений, остается неясным.

Авторы исследования утверждают, что быстрая колонизация животными предполагает эффективное распространение личинок, при этом личинки, как считает команда, переносятся через дно, хребты и океанические течения, прежде чем они селятся в жерлах посредством нисходящего плавания или погружения.

Гигантские трубчатые черви в неглубокой подземной полости под глубоководными гидротермальными источниками Фото: Schmidt Ocean Institute

Проблема заключается в том, что личинок никогда не наблюдали в районе гидротермальных источников — это предполагает наличие другого механизма распространения. Команда предполагает, что личинки, вероятно, всасываются в океаническую кору с морской водой и перемещаются по водному дну, прежде чем поселиться в жерлах.

В ходе исследования ученые использовали дистанционный глубоководный аппарат, который направили к месту жерла на глубине 2 515 метров. Далее команда пробурила отверстия в морском дне и подняла плиты пород, обнаружив карманы, заполненные гидротермальной жидкостью, в слоях застывшей лавы.

Не менее любопытным казалось и то, что в этих карманах было огромное количество взрослых трубчатых червей. Например, в одной полости команда обнаружила двух самцов с яичками, заполненными спермой, и двух самок того же вида с гонадами, заполненными яйцами. Эта находка предполагает, что размножение, вероятно, происходит непосредственно под морским дном. Трещины, ведущие из полостей на поверхность, также были обитаемы, отметили исследователи.

Ранее Фокус писал о том, что в океане спрятан "город", найти который помогли крабы.