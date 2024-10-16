Лігво гігантських черв'яків. Глибоко в океані на стику тектонічних плит процвітають зовсім не мікроби

Раніше вчені вважали, що в найглибших точках океану під морським дном здатні процвітати лише віруси й мікроби, але це виявилося не зовсім так.

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Океан покриває більшу частину поверхні нашої планети і є домом для неймовірної кількості життя. Раніше вчені вважали, що в найглибших точках океану, під морським дном на стиках тектонічних плит здатні виживати лише віруси та мікроби, але нова знахідка показує, що це зовсім не так, пише Live Science.

Вчені з Інституту океану імені Шмідта досліджували порожнини мод морським дном на Східно-Тихоокеанському піднятті — океанічному хребті недалеко від Галапагоських островів. Під час експедиції вчені помітили дещо цікаве: у цьому тісному і негостинному середовищі процвітають не тільки віруси та мікроби. Спостереження показують, що гігантські примарно-білі трубчасті черв'яки також процвітають тут.

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Команда заявляє, що це вперше в історії, коли вченим вдалося виявити тварин, викопаних із заповнених рідиною неглибоких порожнин у підводному дні глибоководних гідротермальних джерел. Зазначимо, що в подібних глибоководних джерелах раніше вже було описано мікробне і вірусне життя, але тепер вчені показали, що тут процвітає і тваринне життя.

Результати свідчать про те, що в порожнинах мешкають трубчасті черв'яки "рекордних розмірів": довжина трубок у виду Oasisia alvinae досягає 20 сантиметрів, а у виду Riftia pachyptila — 50 сантиметрів. Автори дослідження також зазначають, що спочатку їхні пошуки були зосереджені на личинках трубчастих черв'яків та інших істот гідротермальних джерел, які, як передбачалося, можуть колонізувати джерела зсередини земної кори.

Гідротермальні джерела утворюються у вулканічно активних областях, коли вода, що просочується крізь тріщини в морському дні, вступає в контакт з магмою і вивергається у вигляді киплячої, багатої на мінерали рідини. Саме ця рідина і приваблює тварин, що живуть у симбіозі з мікробами, здатними перетворювати мінерали на енергію. Але як саме ці спільноти набирають личинок для збереження протягом кількох поколінь, залишається незрозумілим.

Автори дослідження стверджують, що швидка колонізація тваринами передбачає ефективне поширення личинок, водночас личинки, як вважає команда, переносяться через дно, хребти й океанічні течії, перш ніж вони селяться в жерлах за допомогою низхідного плавання або занурення.

Гігантські трубчасті черв'яки в неглибокій підземній порожнині під глибоководними гідротермальними джерелами Фото: Schmidt Ocean Institute

Проблема полягає в тому, що личинок ніколи не спостерігали в районі гідротермальних джерел — це передбачає наявність іншого механізму поширення. Команда припускає, що личинки, ймовірно, всмоктуються в океанічну кору з морською водою і переміщаються по водному дну, перш ніж оселитися в жерлах.

Під час дослідження вчені використовували дистанційний глибоководний апарат, який направили до місця жерла на глибині 2 515 метрів. Далі команда пробурила отвори в морському дні та підняла плити порід, виявивши кишені, заповнені гідротермальною рідиною, у шарах застиглої лави.

Не менш цікавим здавалося і те, що в цих кишенях була величезна кількість дорослих трубчастих черв'яків. Наприклад, в одній порожнині команда виявила двох самців з яєчками, заповненими спермою, і двох самок того ж виду з гонадами, заповненими яйцями. Ця знахідка передбачає, що розмноження, ймовірно, відбувається безпосередньо під морським дном. Тріщини, що ведуть із порожнин на поверхню, також були населені, зазначили дослідники.

Раніше Фокус писав про те, що в океані заховане "місто", знайти яке допомогли краби.