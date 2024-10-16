Ледяные гиганты-близнецы дают жизнь в "полярной пустыне": их впервые засняли их из космоса (фото)

Удивительный снимок Земли из космоса показывает квартет почти идентичных ледников на канадском острове Элсмир.

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Ученые то и дело удивляют снимками Земли из космоса. На этот раз им удалось заснять четырех "братьев-близнецов" на канадском острове Элсмир, которые помогают зародить жизнь в бесплодной арктической среде, пишет Live Science.

На снимке изображен квартет почти идентичных ледников, расположенных между горных вершин на бесплодном острове в канадской Арктике. Исследователи отмечают, что эти удлиненные арктические ледяные массы находятся в уязвимом положении из-за антропогенного изменения климата и помогают зародить новую жизнь в окружающей "полярной пустыне". Ученые также отмечают, что ледники предоставили исследователям редкую возможность изучить некоторые из самых выносливых видов растений в мире.

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На снимке изображены четыре ледника (слева направо):

Нукапингва;

Арклио;

Перкео;

Миджет.

В среднем и длина составляет около 3,2 километра, а ширина — около 600 метров. Они расположены вдоль северного хребта долины Ооблоя в самом центре острова Элсмир — 10-го по величине острова на нашей планете и самого северного участка суши Канады. Отметим, что остров Элсмир — сложное место для процветания жизни. Он в основном свободен ото льда круглый год, а температура здесь колеблется от 3,3 до -38 градусов по Цельсию зимой. Известно, что здесь также выпадает около 6,4 сантиметра осадков в год, что, по сути, делает его "полярной пустыней". Известно также, что на острове проживает всего 144 человека.

Исследователям известно, что сезонная талая вода с ледников, подобных тем, что удалось запечатлеть из космоса, обеспечивает регион достаточным количеством влаги для поддержания редкого покрова устойчивой растительности. Это обеспечивает основу пищевой сети, которая поддерживает арктических зайцев, овцебыков, волков и белых медведей.

Фото: Yokohama National University

В конце каждого из ледников можно заметить тонкие полумесяцы грубой неровной земли, известные как морены. Это области перемешанной земли, оставшиеся после того, как ледники отступили вверх по хребту долины. По мнению исследователей Геологической службы США, такие области полностью лишены жизни, когда они впервые освобождаются от огромного веса ледников, что делает их идеальным испытательным полигоном, чтобы изучить, как арктические растения колонизируют новые земли.

Еще в 2013 году ученые из Японии провели обширное полевое исследование на морене и обнаружили, что ледник Арклио быстро колонизируют два вида растений:

карликовый кипрей (Epilobium latifolium);

вид ползучей ивы (Salix arctica).

Увы, ученые считают, что антропогенное изменение климата заставляет такие ледники отступать горазд быстрее, чем обычно. Хотя отступающие ледники могут предоставить больше места для роста растений в краткосрочной перспективе, потеря льда в конечном итоге сократит количество важной талой воды

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили самое глубокое ущелье, скрытое под тоннами льда.