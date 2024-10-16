Крижані гіганти-близнюки дають життя у "полярній пустелі": їх уперше зняли з космосу (фото)

Дивовижний знімок Землі з космосу показує квартет майже ідентичних льодовиків на канадському острові Елсмір.

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Учені раз у раз дивують знімками Землі з космосу. Цього разу їм вдалося зняти чотирьох "братів-близнюків" на канадському острові Елсмір, які допомагають зародити життя в безплідному арктичному середовищі, пише Live Science.

На знімку зображено квартет майже ідентичних льодовиків, розташованих між гірських вершин на безплідному острові в канадській Арктиці. Дослідники зазначають, що ці видовжені арктичні крижані маси перебувають у вразливому становищі через антропогенну зміну клімату і допомагають зародити нове життя в навколишній "полярній пустелі". Вчені також зазначають, що льодовики надали дослідникам рідкісну можливість вивчити деякі з найвитриваліших видів рослин у світі.

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На знімку зображено чотири льодовики (зліва направо):

Нукапінгва;

Аркліо;

Перкео;

Міджет.

У середньому їхня довжина становить близько 3,2 кілометра, а ширина — близько 600 метрів. Вони розташовані вздовж північного хребта долини Ооблоя в самому центрі острова Елсмір — 10-го за величиною острова на нашій планеті та найпівнічнішої ділянки суші Канади. Зазначимо, що острів Елсмір — складне місце для процвітання життя. Він здебільшого вільний від льоду цілий рік, а температура тут коливається від 3,3 до -38 градусів за Цельсієм взимку. Відомо, що тут також випадає близько 6,4 сантиметра опадів на рік, що, по суті, робить його "полярною пустелею". Відомо також, що на острові проживає всього 144 людини.

Дослідникам відомо, що сезонна тала вода з льодовиків, подібних до тих, що вдалося сфотографувати з космосу, забезпечує регіон достатньою кількістю вологи для підтримки рідкісного покриву стійкої рослинності. Це забезпечує основу харчової мережі, яка підтримує арктичних зайців, вівцебиків, вовків і білих ведмедів.

Фото: Yokohama National University

Наприкінці кожного з льодовиків можна помітити тонкі півмісяці грубої нерівної землі, відомі як морени. Це області перемішаної землі, що залишилися після того, як льодовики відступили вгору по хребту долини. На думку дослідників Геологічної служби США, такі області повністю позбавлені життя, коли вони вперше звільняються від величезної ваги льодовиків, що робить їх ідеальним випробувальним полігоном, щоб вивчити, як арктичні рослини колонізують нові землі.

Ще 2013 року вчені з Японії провели велике польове дослідження на морені та виявили, що льодовик Аркліо швидко колонізують два види рослин:

карликовий зніт (Epilobium latifolium);

вид повзучої верби (Salix arctica).

На жаль, вчені вважають, що антропогенна зміна клімату змушує такі льодовики відступати набагато швидше, ніж зазвичай. Хоча льодовики, що відступають, можуть надати більше місця для росту рослин у короткостроковій перспективі, втрата льоду в кінцевому підсумку скоротить кількість важливої талої води

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили найглибшу ущелину, приховану під тоннами льоду.