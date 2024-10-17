Самая смертоносная гражданская война в истории: она унесла жизни 20 млн человек

В 1850 году в Китае разгорелось восстание, которое длилось 14 лет и унесло жизни более 20 миллионов человек. Этот конфликт — самая смертоносная гражданская война в истории, приведшая к множеству жертв из-за болезней, голода и боевых действий.

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Вторая мировая война имеет печальную славу самого смертоносного конфликта в истории человечества. Хотя оценки количества погибших различаются, большинство сходится на том, что до 80 миллионов жизней было потеряно в результате вооруженных столкновений, бомбардировок, осад, голода, болезней и геноцида, пишет IFLScience.

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Китай во время войны потерял до 20 миллионов человек, значительную часть из которых составляли гражданские лица. Однако разрушения, которым подверглась эта страна во время Второй мировой войны, не были беспрецедентными: менее чем столетием ранее страна была втянута в Восстание тайпинов (1850-1864), что часто считают самой кровавой гражданской войной в истории.

По оценкам историков, во время восстания погибло более 20 миллионов человек, что составляло около 5 процентов населения Китая в то время и почти 2 процента населения мира.

Карта Китая в XIX веке Фото: Wikimedia Commons

Восстание тайпинов было, по сути, восстанием против правящей династии Цин во главе с Хун Сюцюанем, который утверждал, что является младшим братом Иисуса Христа. Хун основал Небесное царство Тайпин на юге Китая, где он стремился заменить конфуцианство, буддизм и китайские народные религии уникальной смесью протестантского христианства.

Политолог Элизабет Дж. Перри, специализирующаяся на истории Китая, описала Тайпин как массовое восстание, мотивированное религиозными видениями и разочарованием Хунга в социально-политической системе.

Этот конфликт также повлиял на давнюю напряженность между маньчжурской династией Цин и различными этническими группами, в частности хакка, к которым принадлежал Хун. В XIX веке династия Цин пришла в упадок, борясь с внутренними проблемами, такими как голод, безработица и коррупция.

В то же время иностранное вмешательство, особенно со стороны европейских государств, еще больше ослабляло империю. Участие Британской империи в Опиумных войнах, наводнивших Китай наркотиками, лишь усугубило социальные и экономические проблемы в стране.

По мере того, как росло недовольство правительством Цин, движение Хун набирало обороты. Его последователи, сначала небольшое ополчение, известное как "Общество поклонения Богу", росли в количестве, получая поддержку от разочарованных крестьян и рабочих.

К 1850 году группа закрепилась на юге Китая. Напряженность в отношениях с местными властями вскоре переросла в насилие, и в 1851 году Хун объявил себя Небесным Королем, официально начав восстание с целью свержения династии Цин.

Масштабы конфликта сделали его одним из самых смертоносных в истории. Восстание тайпинов охватило 17 провинций и продолжалось 14 лет, что в совокупности привело к ошеломляющему количеству жертв. Помимо смертей в боях, миллионы людей погибли от косвенных последствий войны, таких как голод, принудительный труд и болезни.

Историк Тоби Меер-Фонг отметил в 2015 году, что восстание было отмечено "мессианскими видениями" и широкими социальными беспорядками, что еще больше подпитывало его разрушительность. Отсутствие точных демографических данных затрудняет определение точных цифр, но очевидно, что оно привело к огромным человеческим потерям на многих фронтах.

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Значение Восстания тайпинов заключается не только в ошеломляющем количестве погибших, но и в том, что оно стало катализатором изменений в Китае, создав почву для дальнейших потрясений и определив траекторию развития страны на последующие десятилетия.

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