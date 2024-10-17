Рождение нового гиганта. Новый разрушительный ураган "подает признаки жизни" в океане (видео)

Охотники за ураганами считают, что шторм Надин активизировался — на это указывают новые кадры радара.

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Еще весной ученые предупредили, что в этом году мир ждет особенно экстремальный сезон ураганов в Атлантике. Ожидалось, что количество названых штормов будет так велико, что нам попросту не хватит имен для них всех. Сезон стартовал с рекорда, за которым последовало небольшое затишье. После этого обрушился разрушительный ураган Милтон, который уже признали одним из самых быстро усиливающихся штормов в мире, пишет Daily Mail.

Не успел мир отойти от последствий урагана Милтон, как в Атлантике "подает признаки жизни" уже новый шторм. Наблюдатели за ураганами говорят, что радар засек первые "признаки жизни" шторма Надин, также известного как Invest AL94.

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На кадрах видно, что Invest AL94 создает ветры скоростью около 45 км/час в бассейне Северной Атлантики. Национальный центр по наблюдению за ураганами (NHC) опубликовал свой последний прогноз в среду:

вероятность превращения в тропический шторм Надин в течение 48 часов составляет 30%;

вероятность развития тропический шторм в течение 7 дней — 40%.

В то же время, по мнению метеоролога Джо Ричарда, радар уже сейчас засек некоторые признаки жизни Надин: было зафиксировано бурление в открытом океане в начале этой недели. В то же время последние климатические модели показывают, что шторм, вероятно, может набрать силу.

Исследователи полагают, что система будет перемещаться в основном на запад и северо-запад, а условия окружающей среды, вероятно, в некоторой степени поспособствуют постепенному развитию во второй половине этой недели.

Однако сегодня скорость ветра шторма все еще не достигла необходимого предела для объявления его депрессией или тропическим штормом. Отметим, что для шторма скорость ветра должна превышать 62 км/час; для перехода в статус урагана потребуется скорость ветра более 117 км/час.

Однако потенциальный Надин набирает достаточно силы, чтобы AccuWeather объявил Карибский регион в состоянии повышенной готовности. Синоптики также прогнозируют, что Invest A94L может принести от 10 до 20 см осадков, а в самом экстремальном сценарии этот показатель достигнет 50 сантиметров.

Модель спагетти — так ее называют, потому что линии напоминают нити пасты — показала, что шторм, скорее всего, пройдет к северу от Антигуа и Барбуды и по направлению к Доминиканской Республике и юго-восточной оконечности Кубы, где модели показывают, что шторм движется в юго-западном направлении по направлению к Ямайке. Впрочем, исследователи признают, что курс может измениться в зависимости от множества других факторов.

Ранее Фокус писал о том, почему ураган Милтон породил столько торнадо: в 10 раз больше смерчей, чем обычно.