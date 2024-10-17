Народження нового гіганта. Новий руйнівний ураган "подає ознаки життя" в океані (відео)

Мисливці за ураганами вважають, що шторм Надін активізувався — на це вказують нові кадри радара.

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Ще навесні вчені попередили, що цього року на світ чекає особливо екстремальний сезон ураганів в Атлантиці. Очікувалося, що кількість названих штормів буде такою великою, що нам просто не вистачить імен для них усіх. Сезон стартував з рекорду, за яким наступило невелике затишшя. Після цього обрушився руйнівний ураган Мілтон, який вже визнали одним зі штормів, що найшвидше посилюються у світі, пише Daily Mail.

Не встиг світ відійти від наслідків урагану Мілтон, як в Атлантиці "подає ознаки життя" вже новий шторм. Спостерігачі за ураганами кажуть, що радар засік перші "ознаки життя" шторму Надін, також відомого як Invest AL94.

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На кадрах видно, що Invest AL94 створює вітри швидкістю близько 45 км/год у басейні Північної Атлантики. Національний центр зі спостереження за ураганами (NHC) опублікував свій останній прогноз у середу:

ймовірність перетворення на тропічний шторм Надін протягом 48 годин становить 30%;

імовірність розвитку тропічного шторму протягом 7 днів — 40%.

Водночас на думку метеоролога Джо Річарда, радар уже зараз засік деякі ознаки життя Надін: було зафіксовано бурління у відкритому океані на початку цього тижня. Водночас останні кліматичні моделі показують, що шторм, імовірно, може набрати сили.

Дослідники вважають, що система буде переміщатися в основному на захід і північний захід, а умови навколишнього середовища, ймовірно, певною мірою посприяють поступовому розвитку в другій половині цього тижня.

Однак сьогодні швидкість вітру шторму все ще не досягла необхідної межі для оголошення його депресією або тропічним штормом. Зазначимо, що для шторму швидкість вітру має перевищувати 62 км/год; для переходу в статус урагану потрібна швидкість вітру понад 117 км/год.

Однак потенційний Надін набирає достатньо сили, щоб AccuWeather оголосив Карибський регіон у стані підвищеної готовності. Синоптики також прогнозують, що Invest A94L може принести від 10 до 20 см опадів, а в найбільш екстремальному сценарії цей показник сягне 50 сантиметрів.

Модель спагеті — так її називають, бо лінії нагадують нитки пасти — показала, що шторм, найімовірніше, пройде на північ від Антигуа і Барбуди та в напрямку до Домініканської Республіки та південно-східного краю Куби, де моделі показують, що шторм рухається в південно-західному напрямку в напрямку до Ямайки. Утім, дослідники визнають, що курс може змінитися залежно від безлічі інших чинників.

Раніше Фокус писав про те, чому ураган Мілтон породив стільки торнадо: у 10 разів більше смерчів, ніж зазвичай.